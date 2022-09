Donare un libro, un atto d’amore 

C’è sempre in libreria quel romanzo che non si è riusciti a terminare o che letto non ha suscitato alcuna emozione. Tenerlo tra gli altri libri diventa quasi un fastidio, ma gettarlo via sembra un atto criminale. Dargli una seconda casa diventa una soluzione che lascia la “coscienza pulita” e dà l’opportunità ad altri di innamorarsi di quelle storie che non si è riusciti ad apprezzare. La biblioteca comunale Padre Cannas potrebbe diventare la nuova dimora per quel testo. In questi giorni è attiva infatti l’iniziativa “Dona un libro alla biblioteca”.

Donare

Tutti possono regalare uno o più libri per arricchire il già cospicuo patrimonio della struttura di via Barbagia che contiene diecimila volumi, a patto però che non si portino in dono testi scolastici, enciclopedie o testi troppo consunti. «Se si hanno dei libri già letti e che non si sa più dove mettere – spiega il bibliotecario Andrea Contu – la biblioteca li accetta in donazione, con questo gesto si può contribuire al bene di tutti». L’iniziativa si ripete dopo diversi anni, e si potranno donare anche riviste, dvd, cd, fumetti, graphic novel basterà portare il materiale in biblioteca durante gli orari di apertura. Tutto verrà catalogato e ancora tanta cultura entrerà in circolo nelle case degli utenti. «È un modo per avvicinare le persone alla biblioteca – commenta Contu – magari qualcuno con la scusa della donazione prenderà in prestito un altro testo».

In circolo

Negli scaffali c’è posto per tutti i generi, dai classici fino alle nuove uscite, ma anche per i doppioni. «Se abbiamo già una copia non importa – conclude Contu – il libro verrà messo in circolo e girato a una biblioteca del sistema che non lo possiede, non rimarrà fermo». Una buona causa a cui partecipare, sia per incrementare il catalogo della struttura terteniese ma anche per far diventare il donatore un indiretto promotore della lettura.