Don Salvatore Vico “babbo” di orfani e potente esorcista 

Sacerdote diocesano, chiamato a dirigere un seminario prima ancora di diventare prete, avrebbe dovuto fregiarsi del titolo di “don”. E, invece, Salvatore Vico, questo prete gallurese, figura gigantesca e non solo per la sua statura fisica, per tutti sarà solo e semplicemente “padre”, padre Vico.

E lo sarà, “padre”, per i tantissimi orfani (e non solo nell’accezione biologica di chi un padre lo ha perduto in tenera età), che accolse senza indugi, contaminando in questo slancio di carità evangelica il primo nucleo di “mammine” che poi diventeranno le sue prime suore professe; sarà “padre” per le religiose e i sacerdoti che incontrerà nella sua lunga e feconda missione pastorale; sarà “padre” infine per le moltissime persone, a cominciare dai pastori degli stazzi galluresi, che a lui si rivolgeranno nella ricerca «dell’uomo di Dio e dell’uomo dell’uomo», come lo definì l’attuale vescovo della diocesi di Tempio, Sebastiano Sanguinetti.

L’ideale missionario

Il Servo di Dio nasce nell’isola de La Maddalena il 12 agosto 1896. Sin dagli anni del seminario coltivò l’ideale di diventare missionario. Ordinato sacerdote nel 1919, fu dapprima rettore del Seminario minore di Tempio Pausania, quindi parroco della Cattedrale. In seguito a «un’esperienza di grazia» vissuta nel 1923, mentre preparava alcuni pastori al Precetto pasquale, comprese la necessità di una più massiccia azione ecclesiale negli “stazzi” della Gallura. Per questo motivo fondò la Congregazione delle “Figlie di Gesù Crocifisso”, per affiancare i sacerdoti nelle campagne e nelle zone rurali, istituendo anche scuole dell’infanzia e opere sociali.

Morì nel 1991, a 95 anni, dopo aver assistito all’espansione della sua congregazione in Brasile e in Africa. Il 16 gennaio 2016, nella diocesi di Tempio-Ampurias, è stata aperta la fase diocesana del suo processo di beatificazione.