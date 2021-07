Don Max assolto: non dichiarò il falso 

Nessuna dichiarazione dei redditi fasulla per ottenere il gratuito patrocinio e la difesa a spese dello Stato in un altro processo. Don Massimiliano Pusceddu, 46 anni, l’ex parroco di Vallermosa è stato assolto dalla Corte d’Appello dall'accusa di falso che gli era costata una condanna ad otto mesi di reclusione. Il prelato era stato invece (condannato in primo e secondo grado ad un anno e mezzo di carcere con pena sospesa per lesioni, minacce e porto abusivo di pistola.

Due procedimenti legati

I due procedimenti erano strettamente legati. Dopo il processo che aveva visto il sacerdote imputato con l’accusa di aver minacciato con una pistola e picchiato un suo parrocchiano, sospettato di tradire la moglie (era stata la donna a chiedere l’intervento del parroco nei confronti del marito), il fondatore degli Apostoli di Maria era finito nei guai con l’imputazione di aver dichiarato un reddito falso allo scopo di ottenere il gratuito patrocinio nell’altro processo. In primo grado il Gup Cristina Ornano l’aveva condannato a otto mesi, accogliendo la richiesta della pm Rossana Allieri.

L’assoluzione in appello

La Corte d’Appello presieduta dal giudice Massimo Poddighe (a latere Alessandro Castello e Giovanni Lavena) ha invece ribaltato la sentenza di primo grado, accogliendo sia il ricorso dell’avvocato difensore Sandro Sassu che del sostituto procuratore generale Sergio De Nicola.

La difesa, già nel primo processo, aveva lamentato un errore nel conteggio, ribadendo che nell'anno incriminato le cifre incassate dal sacerdote erano state effettivamente molto basse. Don Max era accusato di aver attestato falsamente un reddito imponibile relativo alla dichiarazione del 2015 non superiore a 11.528 euro, mentre l'accertamento fiscale avrebbe stabilito che nel 2014 aveva percepito 12.753 euro. In realtà il processo di secondo grado ha stabilito che non ci fu una falsa dichiarazione e che, dunque, l’ex parroco di Vallermosa meritava legittimamente la difesa a spese dello Stato.

In Cassazione

Scontato, invece, il ricorso in Cassazione contro la conferma della condanna ad un anno e sei mesi nell'altro processo d’appello che si è chiuso a maggio. Dopo il deposito delle motivazioni, il difensore presenterà il ricorso alla Suprema Corte. Anche in quel processo, d'altronde, il sostituto procuratore generale Sergio De Nicola aveva chiesto l’assoluzione per il prete, ma in quel caso la Corte aveva confermato.

