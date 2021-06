Don Giorgio perdona il truffatore 

Quando ha scoperto di aver versato 250 euro sul conto di un truffatore e non di un padre disperato per la morte della figlioletta ha presentato subito la denuncia, ma ora che il presunto responsabile del raggiro è stato individuato ha deciso di perdonarlo.

La vicenda

Don Giorgio Fois, parroco di Serra Perdosa, rione più popoloso di Iglesias, non poteva che applicare alla lettera uno dei più importanti (e, forse, maggiormente difficili) insegnamenti cristiani. Il perdono del sacerdote si è concretizzato con la remissione della querela: «Ho pensato di chiudere così la vicenda - conferma don Giorgio, che è rappresentato dall'avvocato Carlo Pistincu - si tratta di una persona che ha avuto comunque difficoltà nella sua vita e ha subito condanne». Il giovane ha peraltro restituito la somma avuta con il raggiro, messo in atto quasi sei anni fa.

Era il settembre del 2015 quando aveva chiamato don Giorgio al telefono fisso della parrocchia presentandosi con il nome Emanuele Russo e raccontandogli, in preda alla disperazione, una storia strappalacrime: la morte della figlioletta di 4 anni, rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto fuori Sardegna mentre era con la mamma. Ma lui non aveva neppure i soldi per partire. E così il sacerdote, dopo qualche istante di titubanza, si era fatto inviare il codice Iban per fargli un bonifico di 250 euro sulla PostePay.

Le richieste

Quando, però, don Giorgio ha risentito il sedicente padre disperato per sincerarsi che l'operazione fosse andata a buon fine, i sospetti avuti all'inizio si sono ripresentati con maggiore forza. Il giovane non sembrava soddisfatto e, di fronte alla generosità del sacerdote, aveva cominciato ad aggiungere altri particolari alla sua storia fantasiosa: sostenendo di non avere neppure i soldi per pagare l'agenzia funebre che, a suo dire, gli chiedeva tra disbrigo pratiche e funerale circa 6 mila euro. Soldi che il finto papà sosteneva di avere, in parte, già raccolto grazie ad altri aiuti. raggiungimento dell'importo mancavano ancora 700 euro. L'impressione di essere caduto in una trappola si è trasformata in certezza con gli accadimenti successivi quando don Giorgio ha chiesto al giovane l'indirizzo.

Un rapido controllo, poco dopo, gli aveva permesso di appurare che corrispondeva a quello di un negozio. A quel punto, di fronte agli occhi del religioso, la prova evidente del tranello nel quale era caduto e la decisione di presentare denuncia per truffa. Le indagini hanno permesso di dare un nome al presunto autore del raggiro, ma don Giorgio ha scelto la strada del perdono.

