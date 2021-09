DomusArt, la mostra dei pani e dolci tipici che sembrano poesie  

Nella sala della casa campidanese di via Neghelli, da oggi a lunedì circa cento vetrine ospitano il pane proveniente da più parti della Sardegna: da Alghero a Gadoni, passando per Sinnai, Esterzili, Orroli, Quartu e tanti altri centri dell’Isola dove ancora all’alba si accende il forno a legna per preparare il pane «come lo si faceva una volta».

È il profumo del pane fresco, fatto in casa, secondo le antiche tradizioni tramandate dalle nonne, ad accogliere i visitatori a DomusArt, che per l’occasione si trasforma nella casa del pane e dei dolci. Quartucciu e il pane, una tradizione che dura da sempre: una mostra lunga 41 anni che nel tempo è cresciuta per celebrare il pane, le farine e i dolci tipici.

È il profumo del pane fresco, fatto in casa, secondo le antiche tradizioni tramandate dalle nonne, ad accogliere i visitatori a DomusArt, che per l’occasione si trasforma nella casa del pane e dei dolci. Quartucciu e il pane, una tradizione che dura da sempre: una mostra lunga 41 anni che nel tempo è cresciuta per celebrare il pane, le farine e i dolci tipici.

Cento vetrine

Nella sala della casa campidanese di via Neghelli, da oggi a lunedì circa cento vetrine ospitano il pane proveniente da più parti della Sardegna: da Alghero a Gadoni, passando per Sinnai, Esterzili, Orroli, Quartu e tanti altri centri dell’Isola dove ancora all’alba si accende il forno a legna per preparare il pane «come lo si faceva una volta».

Ci sono anche i dolci, quelli tipici quartuccesi e della zona, fatti per lo più di mandorle, colorati e arricchiti dai fiori di pasta di zucchero. E i vini buonissimi delle cantine di Sinnai, Serdiana, Dolianova e Quartu.

La mostra

I prodotti provenienti da tradizioni e usanze diverse diventano per tre giorni i protagonisti della manifestazione, visitabile solo se muniti di Green pass. Organizzato dalla Pro Loco, “In nome del Pane” pare sia l’unico evento nell’Isola ad esporre tanti tipi di pane e dolci provenienti da territori diversi, diventando un momento conviviale che non può rimandare neanche la pandemia.

«Deve essere un augurio per una ripartenza se pur lenta di questi momenti di festa – spiega Anna Chiara Loi, presidente della Pro Loco quartuccese –. Fare queste manifestazioni è un gesto d’amore verso la comunità. Le artigiane che hanno partecipato hanno preparato dolci e pane che sembrano poesie. Il pane è un gesto d’amore con la sua sacralità e le sue tradizioni diverse».

La decana

Quarant’anni fa la mostra veniva organizzata nella chiesa di Sant’Antonio, ma la Pro Loco, un po’ poverella non aveva le vetrine e una mattina, all’apertura delle porte scoprirono che i topi avevano mangiato tutto: pane e tovaglie. Lo ricorda bene, zia Delfina Tidu, 95 anni ieri, colonna portante dell’associazione che ancora oggi prepara fregola, pane e gâteau.

«Prima il pane si faceva il sabato, tutta la settimana con mia mamma preparavamo gli ingredienti e la farina. Ora lo faccio la domenica perché mia figlia non lavora e può darmi una mano d’aiuto, ma io uso ancora il lievito madre non quello artificiale! Partecipo ogni anno alla mostra e finché Dio vorrà ci sarò. Quando io ero piccola non esisteva la Nutella: ma sa quanto è buona sul pane appena sfornato?».

I protagonisti

La macchina organizzativa è fatta di persone e di passione, uomini e donne che settimane prima si riuniscono e mettono in piedi la manifestazione.

«Ogni anno è un’emozione nuova - afferma Mariangela Concas, socia Pro Loco –. Sono entrata a far parte di questa associazione 32 anni fa, ma a fare il pane ho imparato a 13 anni con mia mamma. Ci alzavamo presto per preparare tutto e con la pasta che avanza mi allenavo a fare i fiori. Facevano insieme anche i dolci tradizionali, poi piano abbiamo cercato di correggere e farli più belli, ma solo per la mia famiglia. Per Pasqua preparavamo il pane decorato perché mamma doveva regalarlo e fare bella figura. E io ho ereditato la passione, peccato però mia viglia non voglia imparare e continuare la tradizione di famiglia».

Ma c’è anche chi, come Adriano Concas, nato e cresciuto a Villaputzu, che da qualche anno partecipa alla mostra per esporre i suoi utensili necessari per decorare il pane, ha voluto provare «da grande» a preparare il pane nel forno a legno. «Ho sempre guardato gli altri, lo scorso inverno da solo ho voluto provare a fare su moddizzosu e mi sono divertito e per essere la prima volta è uscito pure bene».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata