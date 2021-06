Dominio della Francia 

Francia 1

Germania 0

Francia (4-3-1-2) : Lloris 6; Pavard 6, Varane 6,5, Kimpembe 7, Hernandez 6,5; Pogba 7, Kantè 7, Rabiot 6 (50' st Dembelè SV); Griezmann 6,5; Mbappé 7, Benzema 6,5 (44' st Tolisso SV). In panchina Mandanda, Maignan, Zouma, Digne, Koundè, Lenglet, Lemar, Coman, Ben Yedder, Giroud. Allenatore Deschamps 6,5.

Germania (3-4-3) : Neuer 6; Ginter 6 (42' st Emre Can SV), Hummels 5, Rudiger 6; Kimmich 5,5, Kroos 6,5, Gundogan 5,5, Gosens 6 (43' st Volland SV); Havertz 5 (29' st Sanè 6), Muller 6, Gnabry 6 (29' st Werner 6). In panchina Trapp, Leno, Halstenberg, Klostermann, Gunter, Sule, Koch, Neuhaus. Allenatore Loew 5.

Rete : 20' pt Hummels (a).

Arbitro : Del Cerro Grande (Spa) 5,5.

Note : ammoniti: Kimmich. Angoli: 5-3 per la Germania. Recupero: 1' pt-8' st.

Monaco di Baviera. La Francia legittima il titolo mondiale conquistato nel 2018 in Russia con una vittoria di misura, ma strameritata, sulla Germania nella sfida nobile del primo turno dell'Europeo. Decide un autogol di Hummels, ma il killer anonimo è sempre lui, Kylian Mbappé. Il goleador sconquassa la difesa tedesca con spunti eclatanti. Ginter disputa un'ottima partita, ma l'attaccante del Psg è incontenibile. L'autogol viene per paura di un suo intervento, segna un gol magistrale che viene annullato, come l'assist per il raddoppio virtuale di Benzema.

La sfida

C'è un parterre de roi a Monaco di Baviera, sull'onda lunga della rivalità tra Psg e Bayern. I bavaresi contano i propri giocatori in campo e in panchina e gonfiano il petto: otto con la Germania e quattro con la Francia. Il gol arriva inevitabile al 20': Griezmann apre per Hernandez, cross e Hummels goffamente, terrorizzato dalla presenza ravvicinata di Mbappè, infila nella propria porta. Poi Antonio Rudiger ha accennato un morso sulla spalla di Pogba. Il francese è caduto a terra richiamando l'attenzione dell'arbitro, che però ha scelto di non intervenire dopo il check del Var. Nella ripresa i tedeschi cambiano registro e affondano ma in contropiede è sempre la Francia a essere pericolosa: al 6' Rabiot coglie il palo esterno. Poi al 20' Mbappé in mezzo a tre difensori beffa Neuer, ma la prodezza viene vanificata dal fuorigioco evidenziato dal Var. Spunto strepitoso di Mbappe' al 33': recupera 5 metri a Hummels ed entra in area, ma il difensore riesce a fermarlo con un intervento sospetto. Al 39' Mbappé s'invola sulla destra, trova a sinistra Benzema che non fallisce l'occasione, ma anche stavolta è fuorigioco.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Era una partita difficile per noi, ma era importante cominciare bene questo Europeo, sappiamo quanto sia forte la Germania: è un'ottima squadra. Siamo stati forti e ci siamo presi questa vittoria. È stato un grande piacere vedere i nostri tifosi allo stadio, è stato bello vedere anche i tifosi della Germania, senza il pubblico il calcio non è lo stesso

Paul

Pogba