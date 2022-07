Domenica tragica al mare 

Franca Diana, 75 anni, olbiese è arrivata nella spiaggia cittadina ieri mattina insieme al marito. Hanno sistemato l’ombrellone a poca distanza dalla riva per una tranquilla domenica estiva insieme ad altri amici e la signora si è allontanata per una passeggiata rinfrescante con le gambe nell’acqua. Improvvisamente, intorno alle 11, si è accasciata. Una donna che si trovava poco distante l’ha vista riversa e ha dato l’allarme, alcuni ragazzi l’hanno subito tirata su e sono stati prestati i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118. Ma tutti i tentativi di rianimazione con l’ausilio del defibrillatore in dotazione al bagnino e l’intervento di alcuni medici presenti in spiaggia, sono stati inutili. La donna è morta davanti agli occhi del marito sotto choc, che era rimasto sotto l’ombrellone e non si era accorto subito di quanto stava accadendo, degli amici e di centinaia di bagnanti.

Domenica tragica nelle affollate spiagge del nord Sardegna. A Olbia un’anziana donna è morta ieri mattina, nelle acque della spiaggia di Pittulongu dove si è accasciata mentre passeggiava lungo la riva mentre ad Alghero, qualche ora più tardi, un uomo ha rischiato ad annegare al Lido e ora si trova ricoverato – fuori pericolo – all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Dramma tra i bagnanti

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e gli uomini della Capitaneria, dopo i primi accertamenti di rito è stata autorizzata la rimozione del corpo mentre arrivavano sul posto i parenti in lacrime.

Salvato dai bagnini

A lieto fine, invece la disavventura, di un turista sessantenne nel primo pomeriggio nel Lido di Alghero. L’uomo si trovava, insieme alla moglie, in un tratto di spiaggia libera tra gli stabilimenti “Raggio di sole” e “Mare e sport”. Ha accusato un malore mentre faceva il bagno, rischiando di annegare, ed è stato soccorso prima dai bagnini degli stabilimenti e poi dall’equipe del 118. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove è stato ricoverato in Rianimazione ma nel pomeriggio le sue condizioni erano in netto miglioramento.

Scampato pericolo, quindi, ma Bruno Pais, titolare dello stabilimento Raggio di sole, mette in evidenza le carenze dei servizi di salvamento nella spiaggia libera. Con le presenze di turisti di quest’anno, è difficile per i bagnini degli stabilimenti tenere sotto controllo in maniera adeguata anche la spiaggia libera.

Malori

In entrambi i casi le persone coinvolte sono state colpite da malore. Senza scampo per la donna olbiese di 75 anni, che è caduta in pochi centimetri d’acqua, molto probabilmente stroncata da un infarto.

