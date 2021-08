Domenghini: «Barella? È nato per il pallone» 

«Barella? Lui è uno nato per giocare a calcio». L'incoronazione arriva da un mito come Angelo Domenghini, la grande ala destra del Cagliari dello Scudetto. Entrambi condividono le esperienze in rossoblù e all'Inter (dove Domingo vinse tutto con Helenio Herrera), ma da un mese anche il trionfo in maglia azzurra agli Europei. Il numero 7 della squadra che fece la storia nella stagione 1969-1970, che il prossimo 25 agosto compirà 80 anni, dà pure un consiglio a Nahitan Nández, augurandosi che il León resti in rossoblù nonostante la scelta di non partire per Maiorca: «Penso che possa essere più utile al Cagliari. All'Inter non avrebbe spazio, ci sono altri giocatori che possono lasciargliene meno».

Domenghini, come vede il nuovo Cagliari che sabato debutterà in Coppa Italia?

«È ancora un po' presto per giudicare, ma l'importante è prepararsi bene e avere tanta voglia ed entusiasmo. Bisogna mettere applicazione sul campo durante questa preparazione, perché poi risulterà utile nel corso della stagione».

Quali indicazioni si possono trarre dall'ultima grande rincorsa salvezza?

«Che per non rischiare più il Cagliari deve avere una squadra competitiva. Non voglio fare dei pronostici: vediamo quale sarà l'organico che avrà a disposizione l'allenatore, a fine mercato, e se sarà bravo a mettere i giocatori nei giusti ruoli».

Semplici come potrà sopperire al nuovo grave infortunio di Rog?

«Con un sostituto, ma non per forza un acquisto. Dispiace, ma ci sono anche altri elementi: complici gli infortuni magari può trovare spazio chi non ce l'aveva prima e si scopre una rivelazione. I giocatori sono tutti validi: se sono in organico evidentemente è perché si attende che facciano un campionato dignitoso. Speriamo ci sia il salto di qualità».

Si parla tanto del ritorno di Nainggolan, è la soluzione migliore?

«È un giocatore importante, senza dubbio. Però bisogna che trovi la condizione giusta: quando è tornato l'anno scorso ha faticato un po' a trovarla. Certamente, se dovesse tornare a Cagliari, potrà mettersi in mostra: è uno in grado di fare la differenza in mezzo al campo».

Due settimane al via del campionato. Per lei qual è la favorita?

«Penso che la squadra favorita sia ancora l'Inter, ma bisognerà vedere. Poi vengono la Juventus, il Milan, la Roma e il Napoli: a parole possono vincere tutte, ma il campo è un'altra cosa».

La sua Atalanta può essere ancora una mina vagante?

«Assolutamente sì. Sono arrivati dei giocatori diversi, però sicuramente Gasperini è uno che non sbaglia mai le scelte, così come la società».

Cosa ne pensa della cessione di Lukaku?

«Sono convinto, da sempre, che i soldi siano la prima cosa che un calciatore guarda. Poi il resto dipende dalla professionalità e dal tipo di giocatore, da quello che fa sul campo. Però tutti, dal primo all'ultimo, cercano più soldi possibili. È sempre stato così nel calcio».

Chi può essere il sostituto ideale del belga all'Inter?

«Si parla di Zapata: lo conosco bene, dato che gioca nell'Atalanta e sono di Bergamo. È un giocatore che può essere utile all'Inter, in caso di cessione di Lukaku. Poi Correa, che è giovane e può crescere. Ma non sarà facile sostituire Lukaku, soprattutto se si cerca uno con le stesse caratteristiche: l'Inter ha bisogno di chi faccia almeno venticinque gol, per lottare ancora per lo scudetto».

Al suo primo anno in Sardegna vinse uno scudetto indimenticabile. Cosa le rimane cinquantuno anni dopo?

«Che sono passati tanti anni e siamo diventati vecchi (ride, ndr). Non fu certo facile da conquistare: nel 1970 il calcio era molto diverso rispetto a ora, sia come preparazione sia come partite. Oggi le caratteristiche sono differenti: si fa un gioco molto più tattico, basato sulla corsa e sulla tecnica oltre che sul possesso palla. Facevamo tutt'altro tipo di preparazione: c'era solo un allenatore, anziché uno staff, e dipendeva dal tecnico e da quello che pensava. Anche io, quando ho allenato, non avevo preparatori: adesso ce ne sono diecimila».

Spesso torna in Sardegna: le piacerebbe ritrovarsi a Cagliari coi compagni dello scudetto?

«Certo, anche se non è semplice. Comunque gli amici rimangono sempre tali, anche se non ci vediamo spesso».

Con l'Italia ha vinto gli Europei del '68, poi finalista in Messico. Che torneo ricorda con più affetto?

«Tutti e due. L'unica cosa è che potevamo, com'è successo ad altre nazionali, essere contemporaneamente Campioni del Mondo e d'Europa. Ci siamo andati vicino, con quella finale col Brasile».

Ha qualche aneddoto particolare su Italia-Germania Ovest del 1970?

«Ricordano tutti quella partita, ma la cosa più importante era la finale. Lì contava passare il turno: abbiamo avuto un'opportunità che capita una volta nella vita, vincere Europei e Mondiali di fila. Purtroppo non ci siamo riusciti, perché abbiamo trovato un Brasile più forte di noi. Siamo stati esaltati dai tempi supplementari coi tedeschi, ma fino al 93' era stata una grande sofferenza. Avevamo difeso tutta la partita l'1-0, cercando le ripartenze come si usa tuttora, per tenere il risultato».

Un'Italia che è tornata vincente agli Europei un mese fa. Come l'ha vissuta?

«Dalla prima all'ultima partita ho seguito tutto con grande entusiasmo. Ho visto una Nazionale perfetta, che migliorava gara dopo gara. Mancini è stato bravo a portare, con merito, tanti giocatori giovani che si sono messi in evidenza nel nostro campionato, puntando poi sull'esperienza in difesa».

