Dodici mesi da sogno: c’è ancora voglia di azzurro 

Voglia d’azzurro. Come potrebbe essere altrimenti dopo un 2021 nel quale abbiamo avuto l’impressione di aver vinto molto, se non proprio tutto. E soprattutto di aver sentito l’Inno di Mameli accompagnare l’ascesa del tricolore in occasioni davvero speciali. Olimpiadi (i 100 metri su tutti) e Paralimpiadi, Europei di calcio e volley, ma anche Mondiali un tempo meno considerati come quelli di ginnastica. Una valanga (e il riferimento alle vittorie di Sofia Goggia e Federica Brignone non è casuale) di successi che è proseguita sino ai mondiali in vasca corta di Dubai, dove Alessandro Miressi ha chiuso il cerchio, vincendo i 100 stile libero, gara che nel nuoto è iconica come nell’atletica. Sono tornate le notti e le albe magiche, ci siamo messi la mano sul cuore ad accarezzare quel tricolore che ci ha resi orgogliosi. E che orgogliosi rende ancor di più quelli che indossano l’azzurro. O che l’hanno indossato.

L’associazione

Novella Calligaris, la prima a portare l’Italia su un podio olimpico nel nuoto, e Sandro Spinetti, che il Brill ha trasformato in cagliaritano verace, sono tra questi. Il vento azzurro li ha investiti sulla faccia facendo risentire profumi mai dimenticati. Il senso di appartenenza ha una famiglia, quella azzurra, che dal 1948 ha anche un nome, anzi una sigla: Anaoai. È l’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, secondo la nuova denominazione che nel 2006 ha aggiunto la “o” di Olimpici, che sotto la guida della grande campionessa di nuoto, dopo anni di lento declino vuole approfittare di questo risveglio dello sport italiano per rilanciarsi. «Il rilancio dell’Associazione è un’esigenza nazionale», conferma Spinetti, presidente della sezione di Cagliari, ex cestista, che mantiene il suo accento romano anche dopo più di cinquant’anni nell’Isola. «Quando sono entrato eravamo sedicimila iscritti, adesso siamo circa tremila. È evidente che c’è da ripartire e Novella Calligaris si sta facendo carico di un rilancio per il quale si vede qualche riscontro», racconta.

La sezione sarda