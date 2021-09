Documenti scaduti, emigrato bloccato 

Dallo scorso maggio, nonostante viva in Belgio da ventuno anni, è costretto a fare i conti con i tempi della burocrazia italiana, che a distanza di quattro mesi non è ancora riuscita a sbrigare una pratica di routine come il rinnovo di una carta d’identità. Documenti inviati all’indirizzo sbagliato e una traduzione errata del certificato di nascita dal francese all’italiano: per Massimiliano Secci, 46 anni, sarrochese trapiantato a Genk, il semplice rinnovo della carta d’identità si è trasformato in un’odissea.

Decollo mancato

La disavventura è cominciata lo scorso 8 maggio, quando sarebbe dovuto tornare a Sarroch per rinnovare il documento in Comune. «Purtroppo quel giorno il volo che mi avrebbe riportato in Sardegna è stato cancellato, come l’altro che successivamente ero riuscito a prenotare all’ultimo momento per Roma – racconta Massimiliano Secci - , e così l’11 maggio mi sono ritrovato con la carta d’identità scaduta. Con l’impossibilità di tornare nel nostro Paese ho deciso allora di procedere con il rinnovo online attraverso il Consolato e ho provveduto ad aggiornare l’indirizzo di residenza attraverso l’Aire, l’anagrafe degli italiani all’estero. Dopo aver contattato il Consolato a Bruxelles, ho scoperto mio malgrado che avrei avuto un appuntamento per rinnovare il documento solamente il 18 agosto, ossia 97 giorni dopo». Senza carta d’identità, Secci non è potuto quindi tornare per le ferie estive in Sardegna, dove contava di rientrare per vedere i genitori e le sorelle. Disagi finiti? Macché. «In questi mesi ci sono stati diversi scambi di mail con le autorità italiane, che ogni volta mi chiedevano nuovi documenti e per cinque volte mi ha richiesto il mio nuovo indirizzo di residenza qua in Belgio – racconta Secci –, nel frattempo ho dovuto anche regolarizzare la posizione dei miei tre figli, due femmine e un maschio, all’Aire. Dopo essermi presentato a Bruxelles il 18 agosto ho scoperto che per ottenere la carta d’identità era necessaria addirittura la firma della mia ex moglie, con la quale per fortuna sono in buoni rapporti e quel giorno era venuta con me per farmi compagnia. Dopo aver chiarito ancora una volta che negli ultimi anni ho cambiato indirizzo, sono andato via dal Consolato con la certezza che di lì a dieci giorni avrei ricevuto la mia carta d’identità».

L’appello

Ma il tempo passa e il documento non arriva: Secci scopre così che da Roma l’hanno inviato all’indirizzo in cui viveva prima e, di conseguenza, dall’ufficio postale di Genk è stato rispedito al mittente. «Non so più cosa fare, nei giorni scorsi l’ambasciata mi hanno detto di richiamare tra un mese per sapere se la carta d’identità sia tornata in Italia – dice Secci –, vorrei venire in Sardegna a novembre, ma a questo punto temo che non potrò farlo neppure stavolta: ora capisco perché molti italiani che vivono qui hanno preferito prendere la cittadinanza belga. Non so più cosa fare, chiedo al governatore Christian Solinas una mano per uscire da questo incubo».

