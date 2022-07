Docche: non sono un bancarottiere 

Fallito ma non bancarottiere, il crac finanziario del Geovillage non ha arricchito Gavino Docche, i soldi delle società dell’ingegnere non sono finiti in Svizzera o nelle società offshore; le poche risorse rimaste sono state usate per rilanciare, senza successo, il compendio turistico sportivo di Olbia. A distanza di quasi un mese dall’arresto di Gavino Docche, i suoi avvocati hanno usato questi argomenti per chiedere (al Tribunale del riesame di Sassari) la revoca della carcerazione preventiva. Per la prima volta Docche, tramite i suoi legali, ha dato la sua versione dei fatti che lo hanno portato a Bancali. I fallimenti ci sono, hanno detto gli avvocati Pietro Carzedda e Gianluca Tognozzi, ma la bancarotta da 158 milioni di euro no. «In Italia – ha detto Tognozzi – il fallimento non significa bancarotta». Le difese sono state dure sul punto, ricordando che tra i motivi dell’arresto di Docche c’è una circostanza che ha, per i legali, del paradossale.

Doppio arresto

Secondo la Procura, Docche a un certo punto ricomincia a pagare le tasse, per dare una parvenza di affidabilità alle sue srl. Argomento assurdo, dicono le difese.

Altro tema per chiedere la revoca della misura del carcere è che Docche è stato arrestato due volte nell’arco di 12 mesi, sulla base degli stessi elementi. L’ingegnere era finito ai domiciliari un anno fa, con l’accusa di turbativa d’asta. Secondo il pm, l’inventore del Geovillage ha fatto di tutto per mantenere il controllo del compendio, anche dopo il fallimento. Gli avvocati Pietro Carzedda e Gianluca Tognozzi hanno segnalato ai giudici che le misure di un anno fa sono state annullate e nel frattempo non ci sono fatti nuovi.

«Arrestateli»