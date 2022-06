Docche: «Nessun ruolo nelle società» 

«Non ho niente a che fare con quelle società, non sono io l’amministratore, non ho alcun ruolo nelle srl»: a 72 ore dall’arresto, l’ingegner Gavino Docche inizia a difendersi dall'accusa che lo ha portato a Bancali, ossia quella di essere un bancarottiere compulsivo che ha dilapidato quasi 160 milioni di euro. Docche, seduto davanti alla gip Caterina Interlandi, assistito dal difensore Pietro Carzedda, ha deciso di parlare subito. Certo, ha anche scelto di non rispondere alle domande della giudice che ha firmato la misura del carcere, ma, dal suo punto di vista, ha fissato dei paletti. «Non mi occupo da anni delle società del gruppo, nè formalmente, nè sostanzialmente». Quindi, ha detto Docche, il figlio Fabio e la moglie Anna Costaggiu, non sono i suoi prestanome, non sono, come sostiene la Guardia di Finanza, i soggetti scelti per poter proseguire, sino alle estreme conseguenze, dissennate operazioni immobiliari. Utilizzando le poche risorse finanziarie che invece erano dei creditori, dello Stato, del Comune di Olbia (anche i 320mila euro di tassa di soggiorno mai versati) e del Cipnes.

«Non sono burattinaio»

In pratica Docche ha respinto l'accusa di essere il dominus, il burattinaio che tirava i fili di una delle più disastrose avventure imprenditoriali della Gallura. Quindi, l’inventore del Geovillage, con la sua sintetica versione dei fatti, sta dicendo che non esiste un progetto ventennale (iniziato nel 2003) per gestire il Geovillage e fare business immobiliare con i soldi dei creditori, del lavoratori del gruppo Docche e del Comune di Olbia.

Strategia già scritta

Gli avvocati di Docche (Pietro Carzedda, Gianluca Tognozzi e Piero Romagnino) fanno sapere che il loro assistito chiarirà tutto, appena avrà un quadro esaustivo delle accuse. Nel frattempo le difese chiedono una attenuazione della misura cautelare. In realtà, molti aspetti della strategia difensiva sono già noti, perché utilizzati per smontare le accuse che portarono nel maggio 2021 all’arresto e all’interdizione (attività di impresa) di Docche. Ad esempio, nell’ordinanza eseguita martedì si parla di un dissesto che mina il gruppo Docche già dal 2003, diventato irreversibile nel 2008. Eppure il Tribunale di Tempio nel 2012 ammette la Sviluppo Olbia al concordato preventivo. Non basta, la Real Effegi di Fabio Docche, nel 2017, diventa gestore del Geovillage sempre su mandato del Tribunale e successivamente non paga il canone di locazione. Ma se è vero che il dissesto era palese è altrettanto vero che l’emorragia finanziaria non è stata certo ostacolata dai provvedimenti adottati a Tempio.