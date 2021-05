Docche, Burlò e gli amici calabresi  

Le villette olbiesi, la cosca calabrese e il “facilitatore”, amico della ‘ndrine, che aveva messo gli occhi sul Geovillage. La storia è un pezzo importante dell’operazione Fenice, l’indagine sul presunto insediamento ‘ndranghetista nella cittadina piemontese di Carmagnola. Olbia viene citata continuamente nel processo in corso a Torino e ora tra i testimoni spicca un nome eccellente.

L’ingegnere Gavino Docche entrerà nell’aula bunker del carcere delle Vallette per spiegare i suoi rapporti, proprio con il facilitatore Mario Burlò, l’uomo che secondo la Dda piemontese avrebbe portato a Olbia personaggi e soldi che arrivano dalla cosca Bonavota, ma anche dagli scissionisti delle “stidde” siciliane. Mario Burlò, a capo di un gruppo di società attive nel settore del lavoro interinale e delle esternalizzazioni, era di casa a Olbia. Anzi, la città gallurese era il suo quartier generale per le attività in Sardegna (tra le quali le sponsorizzazioni della Torres Calcio e i rapporti commerciali con la Dinamo Basket). Ora i difensori di Burlò Domenico Peila e Maurizio Basile vogliono Docche in aula come testimone. Il fondatore del Geovillage (al quale, è bene precisarlo, non viene mossa alcuna contestazione) secondo i legali può spiegare come i presunti ‘ndranghetisti si sono mossi, senza palesarsi, nei rapporti con Burlò e con lo stesso Docche.

Villette olbiesi e ‘ndrine

«Ho appena parlato con loro, mica con micio micio bau bau, ho il numero di telefono della proprietà. Per le trasferte pagano tutto»: l’immobiliarista Ivan Corvino è attaccato al telefono, è una giornata di settembre del 2018. Non sa che i finanzieri del Gico stanno registrando la sua voce e quella dell’ interlocutore, un presunto esponente della ‘ndrina Bonavota. Un anno dopo Corvino sarà arrestato con l’accusa di fare lui stesso della ‘ndrina. Secondo la Dda di Torino, l’immobiliarista nella telefonata si riferiva a villette (il pm parla di 240 unità immobiliari) da costruire e vendere a Olbia e la proprietà “che paga le trasferte” secondo il Gico, è quella del Geovillage. Il presunto ‘ndranghetista Corvino era stato tirato dentro l’affare dall’imprenditore Mario Burlò, anche lui arrestato alla fine del 2019, per concorso esterno in associazione mafiosa. Successivamente Corvino, Burlò e Docche si vedono in Piemonte (secondo la Dda) per discutere dell'affare immobiliare. Docche, anche secondo il pm, non sa chi sia Corvino, mentre Burlò ne è pienamente consapevole. Tutta la storia dovrà essere spiegata in aula.

