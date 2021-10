Docce e passerelle, arrivano i soldi 

Rubinetti all’asciutto e passerelle con pendenze tali da renderle più simili a trampolini, addio. Per Torregrande sono in arrivo 30 mila euro dalla Regione per «la realizzazione di opere di accessibilità alle spiagge e fruibilità dei servizi e per la riqualificazione e messa in sicurezza degli arenili». La buona novella, contenuta nella legge Omnibus che ha ottenuto nelle scorse ore il via libera dal Consiglio regionale, arriva a stagione balneare ormai archiviata. Meglio tardi che mai.

La Giunta

«Abbiamo presentato richiesta diversi mesi fa», fa sapere Veronica Cabras, consigliera dei Riformatori che ha bussato personalmente alla porta dell’assessorato regionale ai Lavori pubblici per chiedere un intervento urgente. La risposta è arrivata ora. «Con l’ufficio tecnico abbiamo redatto un preventivo di spesa che ha ottenuto il via libera degli uffici cagliaritani» prosegue la presidentessa della commissione Bilancio. Sono in tutto 14 le docce da sostituire; buona parte dei piantoni risulta corroso dalla ruggine al punto da renderle pericolanti anche a seguito di un modesto urto. L’altro intervento riguarda le passerelle, altro punto debole della marina. Poche, sistemate alla bell’e meglio e ulteriormente danneggiate da eventi meteo marini, sono state anche al centro di un’interrogazione del gruppo Fratelli d’Italia. Con i fondi regionali a disposizione, la prossima estate la situazione dovrebbe migliorare, in attesa che il progetto di riqualificazione del lungomare Eleonora d’Arborea regali una nuova immagine alla borgata. Le potenzialità turistiche ci sono tutte, come ha dimostrato di recente il successo del mondiale Formula Kite, occorre potenziare i servizi.

Il bando

Nei prossimi giorni, intanto, il Comune affiderà la concessione temporanea annuale dell’area camper e di quella Grandi Eventi. Sono due le offerte pervenute all’ufficio Protocollo entro i termini stabiliti; ora si procederà con l’esame della documentazione e la verifica dei requisiti. La gara era rivolta a cooperative di tipo B della Provincia di Oristano che, sulla base di un canone annuo di concessione di 1000 euro, si candidano a gestire le due aree nel periodo che va dal 1 novembre di quest’anno al 30 ottobre 2022. Nel frattempo l’amministrazione metterà a punto il bando per la concessione pluriennale: l’ultima volta, lo scorso marzo, l’asta era andata deserta. Nessun privato aveva mostrato interesse per lo spazio di 60 mila metri quadri tra via Stella Maris e via Colombo, il cui canone di concessione, soggetto a rialzo, partiva da una base di 31 mila euro. Forse troppo, per un settore, quello del mondo degli spettacoli, segnato dall’emergenza sanitaria, anche alla luce degli interventi di completamento necessari per rendere fruibile l’area.