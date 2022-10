«Dobbiamo battere Verona» 

Sassari. «La finale di Supercoppa ha lasciato qualche strascico, ma dobbiamo resettare e battere Verona»: il coach Piero Bucchi ammette le difficoltà del momento ma mostra anche fiducia per una stagione iniziata con tre sconfitte. Domenica arriva al PalaSerradimigni la neopromossa Verona (inizio alle 19) che al contrario ha il morale a mille dopo aver debuttato col successo contro Brindisi dopo un supplementare. Il tecnico biancoblù presenta l'avversaria: «Loro arrivano con la leggerezza di chi ha vinto ed è matricola. Hanno talento e tanti buoni tiratori da tre punti, quindi la nostra difesa dovrà fare particolare attenzione sull'arco».

Come con Malaga

La Dinamo ha finora giocato abbastanza bene fino a che le energie fisiche e mentali glielo consentivano, poi la stanchezza di un calendario compresso (domani quinta partita in dodici giorni) su un roster minato dalle assenze gli ha impedito di lottare fino alla fine. Anche domani saranno assenti Chessa (ma rientra lunedì), Devecchi e Treier.

In campo andrà quindi la stessa squadra che ha perso in Champions contro il Malaga nel match di mercoledì. Unica variazione: il probabile innesto nel quintetto base di Jones al posto di Raspino. Anche perché i segnali di progresso dell'ala americana fanno ben sperare. Si spera poi in Dowe che ha fatto bene in pre-campionato ma ora appare sfiduciato. «Dobbiamo avere pazienza con quei giocatori come Robinson e Jones che erano infortunati e hanno fatto appena due partite con la squadra, e parliamo di due del quintetto. Chiaro che dobbiamo cercare di limitare gli up e down ma il gruppo lavora bene e ci manca solo la vittoria».