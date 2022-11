«Do lezioni di vela anche a estate finita: è la mia missione» 

Chilometri di spiaggia deserta e in mezzo – in prossimità di via delle Rose a Costa Rei – una piccola barca a vela e due windsurf in bella mostra. Da vent’anni Massimo Spanedda, maestro di vela cagliaritano («Ma adesso ho trasferito la mia residenza a Costa Rei»), è l’unico sempre presente in riva ad uno dei mari più belli della Sardegna, pronto ad offrire una lezione di vela anche d’inverno. «Lo faccio – spiega – perché mi sento in dovere di dare un servizio: troppo comodo lavorare qui solo d’estate. Costa Rei merita di restare aperta 12 mesi l’anno. Io sono solo una piccola goccia in mezzo al mare: mi auguro che altri seguano il mio esempio e che presto si possa fare attività in spiaggia, avere un market aperto o potersi recare in farmacia a gennaio come ad agosto».

La vocazione

La passione per la vela e per Costa Rei la deve al padre: «Quand’ero bambino – ricorda Spanedda, 50 anni appena compiuti – avevamo una casa a Castiadas, in località Monte Gruttas. Mio padre insegnava nelle scuole di Muravera e di Castiadas e spesso mi portava con lui. Poi d’estate si finiva sempre a Costa Rei in barca a vela». A 16 anni i primi corsi a Cagliari, a 18 il brevetto di istruttore federale. Il primo lavoro al Free Beach, nel 1994: «Facevo l’istruttore per conto del centro universitario sportivo. Mi pagavano vitto e alloggio e avevo un piccolo rimborso spese». Poi le collaborazioni con gli stabilimenti balneari: «Li ho girati tutti, durante la stagione estiva mi appoggio a loro. Per il concessionario è una bella vetrina, per me una comodità poter lasciare i laser in uno spazio autorizzato».

Solo in paradiso

Da ottobre in poi, senza più neanche uno stabilimento aperto, Spanedda talvolta lascia le vele sull’arenile: «Le dovrei posizionare al mattino – aggiunge – e ritirare la sera. Mi auguro però che prevalga il buon senso. La spiaggia è deserta ed evito di caricare e scaricare ogni giorno l’attrezzatura. Questo mi permette di iniziare le lezioni al mattino presto». Perché sì, anche a novembre gli allievi non mancano: «Io proseguo dopo la stagione estiva proprio perché ci sono tante richieste. Costa Rei è un contesto fantastico, sono io piuttosto che mi chiedo com'è possibile che ci sia solo io in questo paradiso. Non lo concepisco, dobbiamo svoltare e far vivere Costa Rei tutto l’anno».