Divina Provvidenza a un bivio 

Bivio finale per la Casa della Divina Provvidenza. È attesa, tra oggi e i prossimi giorni, la decisione sul futuro dell’istituto fondato da Padre Manzella. Un avvenire su cui dovrà esprimersi la Sezione fallimentare del Tribunale di Sassari scegliendo se decretare il fallimento dell’ospizio o dare fiducia al piano per metterlo in sicurezza.

La decisione

Ad avere l’ultima parola sarà la giudice Giovanna Maria Mossa che, due mesi fa, aveva incontrato il commissario giudiziale Francesco Sotgiu, il pubblico ministero Mario Leo, gli avvocati Liliana Pintus per la casa di riposo e Stefano Pilo in rappresentanza di un dipendente, fissando due scadenze. Nella prima, del 29 luglio, si dovevano presentare i documenti del programma concordatario, in cui si evidenziavano i passaggi che dovrebbero assicurare il prosieguo di un’istituzione afflitta da debiti con Inps ed erario per oltre tre milioni di euro, pignoramenti delle rette, istanze di fallimento e stipendi non pagati al personale. Ieri invece la conclusione dell’esame e la consegna delle ultime memorie a completare il quadro che potrebbe portare il giudice e il Collegio, nel caso favorevole per la Casa, a una proroga di sessanta giorni per l’attuazione del piano presentato.

I dipendenti

In gioco ci sono i destini non solo dell’imponente struttura degli ex Cronici ma, soprattutto, di chi la abita e ci lavora come ospite e dipendente. Si parla quindi, rispettivamente, di 47 e 23 persone rimaste dopo gli esodi e gli avvicendamenti avvenuti nell’ultimo anno e mezzo, spesso in un contesto di grande tensione e precarietà. Sfociato nell’intervento della Regione nel giugno 2021, che aveva decretato il commissariamento della Divina Provvidenza e la nomina di Pino Ortu come nuova guida. A quest’ultimo è subentrato di recente il commercialista sassarese Roberto Erre che, da par suo, ha già ottenuto alcuni risultati come, ad esempio, il pagamento della mensilità di maggio a tutti i lavoratori. Esiti di natura economica che hanno dato una boccata d’ossigeno a un contesto critico le cui difficoltà non sono soltanto di impronta monetaria. Chi soggiorna nella Casa della Divina Provvidenza lo fa da anni, se non decenni. A tutti gli effetti l’istituto di via Sant’Anna, e i suoi operatori, rappresentano per loro una dimora e una famiglia, e talvolta l’unica famiglia. I parenti temono quindi che un’eventuale chiusura, e il conseguente trasferimento, si tramutino per i propri cari in uno sradicamento insostenibile.