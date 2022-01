Divieto di sosta: 45mila multe in un anno 

Il quadro non è dei migliori. I 27.782 verbali affibbiati lo scorso anno la dicono lunga sulle correttezze dei cagliaritani al volante. E ancora di più regalano un quadro poco esaltante le 45.747 sanzioni inflitte a chi si decide che l’auto lasciata in divieto di sosta non sia poi una scelta così grave. Un optional, insomma, per gli automobilisti in giro per Cagliari. Se poi si arriva ai numeri legati alla sicurezza (leggi alle voci cinture non indossate e cellulari in mano mentre si guida), allora la statistica si fa preoccupante. I multati sono stati nel primo caso 377 e ben 571 quelli che non rinunciano al telefonino appiccicato all’orecchio.

Il report

Anno 2021, sul fronte della viabilità urbana le cose non sono andate sempre per il verso giusto. «C’è ancora molto da fare sul piano della sicurezza e del rispetto del codice della strada, anche se, va detto, i cagliaritani non sono più azzardati degli automobilisti del resto d’Italia», avverte il comandante della Polizia locale Guido Calzia che ieri ha fornito i numeri di un lungo anno di “magagne”. Che interessano certo gli automobilisti ma riguardano anche i pedoni, gli utenti della raccolta differenziata dei rifiuti, i colpevoli dell’abbandono di spazzatura. Perché in testa alle preoccupazioni della Municipale ci sono gli incidenti stradali (1.074 in dodici mesi). Nello specifico, 408 con feriti, 496 senza conseguenze per la persona travolta e sette con conseguenze tragiche. Un fenomeno che si assesta sui dati degli altri anni (2019 a parte, i cui numeri complessivi dei sinistri sono drasticamente calati per via della pandemia) ma che comunque rappresenta una vera emergenza su cui lavorare per fermare le morti sulle strade cagliaritane. «Non tutte in egual misura classificate come strade ad alto rischio», dice Calzia. La classifica vede via Is Mirrionis al primo posto per numero di investimenti (8 i pedoni travolti), seguita da via Roma (6), viale Poetto e viale Trieste (5), via della Pineta, via Dante e via Bacaredda (4), Largo Carlo Felice, piazza Giovanni XXIII, viale Colombo, via Sant’Alenixedda, via Tiziano e viale Sant’Avendrace (3), piazza del Carmine (2).

Travolti in strada

«Ecco, sono questi incidenti a preoccupare maggiormente e su cui dobbiamo porre un maggiore impegno. Va detto che non sempre, per gli investimenti, la responsabilità sia dell’automobilista. Purtroppo anche i pedoni sono spesso imprudenti nell’attraversare la strada e in certi casi, come abbiamo potuto verificare, lo hanno fatto senza guardare e distratti dai cellulari», racconta il comandante della Municipale.