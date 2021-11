«Ditemi cos’è stato di mio figlio Nicola inghiottito dal fango» 

«Se lo sono dimenticato perché mio figlio per loro non contava nulla. Per me invece era tutto». Lucia Buono ha 61 anni e ne dimostra molti di più. Da 1.140 giorni non sa cos’è stato del figlio Nicola Campitiello, scomparso a 38 anni in un vortice di fango durante l'alluvione dell’ottobre 2018. Nicola, nato il 22 dicembre 1980 in provincia di Salerno, un passato difficile e una famiglia pronta a riacciuffarlo dalle tante cadute, in Sardegna cercava una seconda possibilità. Nei campi del Sarrabus, tra Muravera e Castiadas, lavorava come servo pastore. «Mi aveva detto di aver trovato lavoro in un posto in cui era finalmente felice. Gli dissi: “Se lo sei tu, lo sono anche io”. Era vero». La felicità di mamma Lucia è svanita in una sera d’autunno. «Stavo guardando la Vita in diretta, facevano vedere il nubifragio in Sardegna e ho pensato che lì c’era mio figlio. Ho chiamato la famiglia presso la quale viveva e mi hanno detto che era uscito al pascolo e mi avrebbero fatto richiamare. Non è più tornato».

La speranza svanita

Lucia Buono risponde al telefono dalla cucina della casa di famiglia a Pagani, 45 chilometri a sud di Napoli. Ogni dettaglio le sembra prezioso. «Non ci hanno mai fatto sapere nulla. Non abbiamo neppure un foglio che ci dica se nostro figlio è scomparso oppure morto. Abbiamo chiesto tramite l’avvocato la relazione delle ricerche alla Prefettura di Cagliari ma è passato un anno e non ci hanno neppure risposto. Mio figlio lo hanno cercato solo per 12 giorni, poi hanno smesso e io vorrei sapere perché». Quei dodici giorni passati a pregare per un miracolo svanito le tolgono il fiato: i pensieri corrono più veloci delle parole e così al suo racconto si aggiunge la voce della figlia Anna. «Dopo dieci giorni i carabinieri sono andati a prendere le cose di mio fratello dalla casa dell’amico che lo ospitava. Allora ci hanno detto che il corpo probabilmente era finito in mare con una montagna di terra e le 38 pecore alle quali faceva la guardia. Ma il mare non l’ha mai restituito». I dodici giorni di ricerche sono serviti a poco: «Hanno trovato una busta, una maglietta di Nicola attaccata a un ramo e l’ombrello che un certo Angelo gli aveva prestato 20 minuti prima che il fango lo portasse via».

L’ultimo appello

Mamma Lucia ha ripreso fiato. Ricorda quei giorni trascorsi a Muravera subito dopo la tragedia, quando insieme al marito Luigi era venuta a inseguire le tracce del suo figlio scomparso. «Il ragazzo che era con lui, l'ultimo ad averlo visto vivo, non ci ha più risposto al telefono. Il giorno dell’alluvione erano dati per dispersi entrambi, poi fortunatamente Andrea è stato ritrovato dai soccorritori, mio figlio no. Adesso chiedo solo che chi di dovere mi faccia sapere com’è andata. Lo cerchino di nuovo: si potrebbe trovare qualcosa ora che le ultime piogge hanno smosso la terra. A me basta anche un osso, uno solo per poter piangere mio figlio. Ne abbiamo il diritto. Non chiediamo nulla di più».