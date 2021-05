«Diteci come è morto nostro padre» 

«Vogliamo sapere di cosa è morto mio padre, dopo due anni da quel maledetto 10 luglio vogliamo capire come si è procurato quelle lesioni. Solo il risultato dell’autopsia può chiarire i nostri dubbi, convivere con questo buio è davvero dura».

Il dramma

Francesco Garau, 34 anni, di Tratalias, è il figlio di Dario, morto sul lavoro a 70 anni, nelle saline di Sant’Antioco in un caldo pomeriggio di luglio nel 2019. Le prime ricostruzioni dopo l’incidente parlavano di una caduta da un mezzo, da un’altezza non eccessiva, forse un metro. Il pm aveva disposto l’autopsia e aperto un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di omicidio colposo. A quasi due anni dalla tragedia però la perizia autoptica che dovrebbe fare chiarezza sulla morte di Dario Garau ancora non c’è. Tutti i solleciti dei familiari, attraverso i due legali, sono caduti nel vuoto: la relazione non è stata depositata.«Ci è stato dato che mio padre è morto cadendo da un metro d’altezza ma le ferite importanti di cui si parlava nella cartella clinica, come se le è procurate? - si chiede Francesco Garau - dopo il dolore per la perdita che abbiamo subito, noi familiari abbiamo tutto il diritto di sapere come ha perso la vita. E’ una disgrazia impossibile da dimenticare, ma fa ancora più male non conoscerne le cause».

L’atto mancante

Il 10 luglio saranno due anni da quella ennesima morte sul lavoro, una verità che aspetta di essere scritta con parole definitive. «In questa vicenda manca l’atto determinante, cioè la relazione sull’autopsia - dice Marco Zusa, legale di Francesco Garau - ci permetterebbe di chiarire le cause della morte, fare valutazioni più precise sul momento in cui è avvenuto l’incidente. Invece così si brancola nel buio sia dal punto di vista penale, perché non si possono fari passi avanti nella scoperta di eventuali colpevoli, sia dal punto di vista civile, perché non si può procedere con richieste di risarcimento. Al momento non conosciamo neppure il nome del medico legale che avrebbe dovuto scrivere la perizia». Gli avvocati dei familiari hanno sollecitato a più riprese, ma il risultato dell’autopsia ancora non c’è. «Anche il pm si trova bloccato in questa situazione, la perizia compete ai medici legali ma a distanza di quasi due anni siamo ancora in attesa - dice Alberto Cani, avvocato della vedova e degli altri due figli di Dario Garau - è indispensabile per fare chiarezza, la famiglia ha diritto ad avere tutte le risposte. Le ferite riscontrate non sembrano compatibile con una caduta dall’altezza ipotizzata».

Tra un mese e mezzo la famiglia Garau farà i conti con il secondo anniversario della tragica scomparsa di Dario. «Chiediamo solo verità e giustizia, se qualcuno ha sbagliato - dice Francesco Garau - ma dobbiamo avere in mano tutti gli elementi per scoprire cos’è successo. Lo dobbiamo a mio padre».