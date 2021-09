Distrutto il gommone dei volontari 

Amara sorpresa ieri per i volontari della Prociv Arci, associazione di protezione civile oristanese: il gommone, destinato agli interventi di soccorso in caso di alluvioni, è stato irrimediabilmente danneggiato. «Dal tubolare destro è stata asportata tutta la parte centrale – racconta amareggiato il presidente Raffaele Erbì – Un rettangolo di due metri di lunghezza che qualcuno ha pensato bene di ritagliare, probabilmente per riparare qualche altro mezzo».

La scoperta

Non una bravata, ma un gesto di estrema inciviltà secondo i volontari che si sono resi conto dell’accaduto durante le operazioni di trasloco delle attrezzature dalla vecchia sede di Silì alla nuova nella palazzina del cantiere comunale. Il mezzo si trovava nel cortile retrostante la scuola materna, accanto ad una barca a vela. Qualcuno si è introdotto e, armato di taglierino, ha pensato bene di incidere la tela, forse per ricavare tante piccole pezze. «L’ultima volta che lo avevamo gonfiato risale allo scorso inverno - prosegue Erbì - di certo il mezzo aveva necessità di qualche intervento di manutenzione ma era ancora utilizzabile. Sarebbe servito a noi volontari per le esercitazioni e per eventuali interventi in caso di alluvioni».

Lo sfogo

Tanta amarezza nelle parole dei soci della Protezione civile che hanno affidato alla pagina Facebook un lungo sfogo: «Mentre noi prestavamo aiuto a Bitti e portavamo assistenza alle popolazioni colpite dagli incendi - si legge - qualcuno si prendeva cura del nostro gommone lasciato nella sede di Silì». Da mesi poi i volontari dell’associazione sono impegnati all’hub di Sa Rodia, dove quotidianamente coordinano gli accessi degli utenti in attesa della vaccinazione e offrono assistenza. «Quel gommone sgonfio - scrivono rivolgendosi agli autori del deplorevole gesto - era lì perché in questi mesi non abbiamo avuto tempo di dedicarci alla saldatura di alcune micro perdite che non ne avrebbero comunque pregiudicato l’utilizzo». Ora, invece, la Prociv Arci dovrà far a meno del mezzo, ridotto ad un colabrodo. «Speriamo che questo messaggio arrivi a chi ha fatto questo danno e magari provi un po’ di vergogna - vanno avanti - perché non è stato fatto un torto a un singolo gruppo ma all’intera comunità e soprattutto alle tante persone che con quel gommone potevano avere soccorso».