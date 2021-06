Distretto sanitario senza vertici 

Nell'organico del Distretto socio sanitario di Guspini, con il prossimo collocamento in pensione del direttore Aldo Casadio, del responsabile di medicina generale e specialistica, Fausto Delogu e con la nomina a capo distretto di Ales prima e l'elezione a sindaco di Gonnosfanadiga di Andrea Paolo Giuseppe Floris, di fatto mancano le figure apicali.

Il sindaco all’attacco

«Da diversi mesi denunciamo l'abbandono in cui versa il poliambulatorio di Guspini relativamente al personale», dichiara il sindaco Giuseppe De Fanti: «La situazione si è ulteriormente aggravata da quando manca il dirigente del distretto. Come amministrazione comunale chiediamo che venga risolta, con la massima urgenza questa grave anomalia organizzativa», sottolinea il sindaco. «Non possiamo consentire che un distretto di oltre cinquantamila utenti sia privo di dirigenza».

Il commissario in difesa

A capo dell'area socio sanitaria di Sanluri c’è un commissario straordinario: Alessandro Baccoli. Alla domanda circa l’eventualità e i tempi di una sostituzione dei dirigenti in uscita, dichiara: «La figura del commissario è priva di tutti i poteri in materia di personale, appalti e acquisti. Stabilizzare il progetto di riforma è uno dei miei compiti mentre non rientra tra questi la nomina o il trasferimento di dirigenti. L'incarico ad interim – prosegue il commissario Baccoli – è stato affidato a Ferdinando Angelantoni, figura identificata da Aldo Casadio».

La relazione

Baccoli ha fatto le sue mosse: «Per quanto mi concerne – riferisce – ho predisposto, già dal mese di marzo, una relazione sull'argomento per la direzione dell'Ats dove sapranno essere più precisi sugli sviluppi della situazione di Guspini».

Dalla direzione dell'Ats, però, non arrivano risposte.

L’unica dichiarazione è che «l'unico che poteva parlare» in merito a eventuali nuove nomine e sostituzioni al distretto socio-sanitario di Guspini sarebbe proprio il dirigente d’area, ovvero il commissario straordinario. E il problema resta.

