Distretto sanitario, inizia la svolta 

Iniziano ad arrivare i primi riscontri concreti dopo la visita ad Ales del direttore generale della Asl oristanese Angelo Serusi. Ne dà notizia con soddisfazione lo stesso sindaco Francesco Mereu, nella sua doppia veste di presidente del distretto sanitario Ales-Terralba. «Ci era stato garantito – afferma Mereu – l’arrivo in tempi brevi di due impiegati e cosi è stato. Sono stati destinati a rinforzare l’organico della farmacia territoriale di Ales e gli uffici amministrativi. Per quanto riguarda l’assistenza domiciliare integrata – aggiunge – è arrivata invece la coordinatrice Anna Laura Uras. Inutile sottolineare come l’Adi è un importante servizio per un territorio come quello del nostro distretto, costituito prevalentemente da tanti piccoli paesi e con una età media molto elevata».

Le strutture

Oltre al personale, ottime notizie arrivano anche sul fronte delle strutture, altra nota dolente dei servizi sanitari territoriali. «Proprio ieri ho avuto rassicurazioni sottolinea il presidente del distretto- che subito dopo Ferragosto prenderanno il via i lavori di messa in sicurezza del poliambulatorio di Ales e gli interventi di manutenzione ordinaria. Anche in questo caso – aggiunge – stiamo parlando di mettere mano, dopo decenni, a un caseggiato che riveste una importanza fondamentale per ottimizzare le prestazioni sanitarie». Tutte le opere erano state concordate con il responsabile dell’ufficio per l’integrazione tra ospedale e territorio Alessandro Baccoli, Daniele Saba dell’Ufficio tecnico della Asl e il direttore del distretto Andrea Floris.

Farmacie territoriali

Tra gli altri interventi da realizzare, partiranno insieme anche quelli da realizzare nelle farmacie territoriali del distretto. «La Asl – evidenzia Mereu – si era impegnata a potenziare la farmacia territoriale di Ales, attraverso la realizzazione di una sala d’aspetto, mentre a Terralba verrà creato un punto di consegna dei farmaci e presidi medici all’interno del poliambulatorio». Così come fatto in altri distretti sanitari, la farmacia territoriale sarà dotata di una sala d’attesa per le persone, al fine di evitare che aspettino il proprio turno fuori dalla struttura con evidenti disagi soprattutto in inverno. Verranno inoltre apportate alcune modifiche per assicurare la funzionalità degli spazi. «Resta ancora da fare – conclude il responsabile del distretto – ma le le cose attuate su personale e soprattutto per le strutture, rappresentano senza ombra di dubbio, una risposta ai bisogni di assistenza del vasto territorio del distretto Ales-Terralba». Intanto, ancora in tema di sociale, stamattina Comune e Area consegneranno le prime due nuove abitazioni ad altrettante famiglie.