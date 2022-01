Distretto rurale, sfida delle imprese 

Si segna un nuovo passo in tema di sviluppo per la Sardegna centro occidentale. Venerdì a Ghilarza ha infatti preso il via il percorso partecipato per la costituzione del Distretto rurale. Un’occasione di crescita per le realtà del territorio: imprese, associazioni, istituzioni pronte a scommettere sul proprio futuro, collaborando e interagendo. Per l’occasione padrone di casa Pietro Arca, presidente del Gal Barigadu Guilcer. Insieme ai colleghi Renzo Ibba, presidente del Gal Marmilla e Alessandro Murana rappresentato dal direttore del Gal Sinis Cristiano Deiana e dal Flag Pescando Mauro Tuzzolino, compone il nucleo portante dell’iniziativa. Arca si è soffermato sull’importanza della presenza attiva di tutte le realtà imprenditoriali, associative e istituzionali dei territori coinvolti.

Il progetto

«Piccole realtà produttive, importanti aziende da tempo riconosciute trainanti nei loro settori, l’una a fianco dell’altra – sottolinea il sindaco di Sorradile e presidente del Gal Barigadu Guilcer – Piccoli e grandi Comuni, in termini di territorio, non in competizione, ma intenzionati a dare vita a un importante complesso operativo, dove le esperienze di ognuno convergono verso il migliore risultato in termini di organizzazione. Questo dovrà avvenire al termine degli incontri che seguiranno e che precederà la costituzione del Distretto Rurale della Sardegna Centro Occidentale». Il collega Renzo Ibba evidenzia: «Non dobbiamo perdere questa importante occasione. Altre volte la strada verso la creazione di un raggruppamento di forze, tese a dare un importante impulso all’economia dei territori, si è inceppata. Questa volta ci sono i presupposti per arrivare fino in fondo. La Regione ha messo a disposizione una cospicua somma a sostegno di questa iniziativa. Non ci dovranno essere timori da parte di piccole imprese di essere meno importanti, ma anzi potranno usufruire dell’esperienza maturata da chi già opera nei vari settori con buoni risultati, per migliorare e valorizzare il loro apporto».

Gli obiettivi

All’incontro hanno preso parte diversi amministratori. Tra gli interventi quello di Giuseppina Cireddu, dirigente del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’assessorato dell’Agricoltura della Regione. «Abbiamo creduto che coinvolgere i Gal in fase di raccolta di partecipazioni e di consensi – ha detto – sia stato molto importante. Vantano conoscenze dei valori delle attività che operano nei loro territori di competenza e questo agevolerà il raggiungimento dell’obiettivo primario, la costituzione del distretto rurale». Francesco Arcai, componente del nuovo Cda della 3A di Arborea ha sottolineato: «Il territorio dove operiamo è attivo in tutti i settori che compongono l’anima di questo organismo che sta nascendo: latte, carne, ortofrutta, prodotti ittici, tutti presenti e con esperienza maturata nel tempo. Dobbiamo essere presenti».