Distretto rurale, adesso si parte 

Con l’approvazione del regolamento e dello statuto, è formalmente operativo il distretto rurale Sant’Isidoro con sede a Quartucciu, il primo nel Sud Sardegna.

Un nuovo soggetto, presentato ufficialmente lo scorso agosto, nato grazie alla sinergia tra soggetti privati e pubblici che punta a creare le condizioni per lo sviluppo economico del territorio, facilitando la promozione dei prodotti degli imprenditori agricoli e facendo rete per ottenere contributi e finanziamenti anche in chiave turistica.

I protagonisti

«Come Coldiretti crediamo fortemente nello strumento del Distretto, come testimonia il fatto che siamo impegnati in più fronti nel sud Sardegna e nel resto dell’Isola – afferma il presidente provinciale di Coldiretti Cagliari, Giorgio Demurtas -. Sono degli strumenti che potranno contribuire allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio attraverso la valorizzazione del comune patrimonio materiale e immateriale».

Chi c’è

Con capofila Coldiretti Cagliari, tra i promotori figurano anche i Comuni di Quartu Sant’Elena, Quartucciu e Maracalagonis, oltre a Campagna Amica e l’associazione Enti locali per le Attività culturali e lo Spettacolo. La scelta del luogo non è stata casuale: Sant’Isidoro è, infatti, il protettore degli agricoltori e anche per questo le amministrazioni locali, subito dopo il lockdown della scorsa primavera, hanno unito le forze per dare una nuova opportunità a quel territorio troppo spesso dimenticato. «È stato un percorso lungo e affascinante - prosegue Demurtas - che ha visto la partecipazione attiva di numerosi portatori di interesse anche dopo il passaggio, nel rispetto delle prescrizioni per limitare la diffusione del Covid, dagli incontri in presenza a quelli online».

In memoria di Mario Fadda

Il percorso, grazie anche alla collaborazione tecnica di Laore, che si è occupata dell’indagine avviata per individuare nel territorio le peculiarità e le criticità, ha coinvolto e raccolto la voce di tantissime aziende agricole, artigianali e del turismo oltre ad associazioni, che hanno votato favorevolmente sia per lo statuto che per il regolamento. Tutti d’accordo anche sulla scelta di intitolare il distretto a Mario Fadda, l’ex sindaco di Maracalagonis scomparso prematuramente nel 2019.

I prossimi passi

Dunque l’iter è ormai concluso, ma perché il Distretto inizi a funzionare il comitato promotore dovrà elaborare la relazione sullo sviluppo delle strategie future che dovranno tenere conto dei contributi raccolti e del via libera da parte dell’assessorato regionale all’Agricoltura. «I distretti rurali - conclude Demurtas – non sono altro che sistemi produttivi caratterizzati da un’identità storica e territoriale simile che nascono dall’integrazione fra le attività agricole e altre attività locali, nonché produzioni di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali».

