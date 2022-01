Distratti al volante, mille incidenti 

Automobilisti e pedoni distratti dal cellulare, sassaresi, ma anche residenti di altri comuni, sempre meno rispettosi dell'ambiente. È la Sassari che emerge dal report di attività nel 2021 della Polizia Locale. Un anno impegnativo per il corpo diretto da Gianni Serra che ha inserito 9 nuovi assunti (in controtendenza rispetto agli ultimi anni) e svecchiato il personale.

Incidenti stradali

Hanno avuto un balzo record: 1015, dei quali 10 mortali, 416 con lesioni e 591 con soli danni alle auto. Il maltempo non c'entra: solo nel 10% dei casi pioveva. Ha spiegato il comandante Serra: «L'80% sono dovuti alla distrazione che spesso è causata dall'uso improprio dello smartphone». Infatti 233 incidenti sono per mancata precedenza, 177 per guida distratta e 93 durante il cambio di direzione, mentre 69 sono dovuti ad alterazione psicofisica. In compenso sono diminuiti gli incidenti che coinvolgono i pedoni: nel 2017 riguardavano 93 persone, nel 2021 hanno coinvolto 52 persone, anche se sono state elevate 70 sanzioni (su 96) a pedoni che attraversavano la carreggiata distratti dal cellulare. Il calo, secondo il comandante Serra e il sindaco Nanni Campus, è dovuto anche alla campagna di sensibilizzazione “Smartphone Zombie”. In aumento pure le violazioni al codice della strada, la maggior parte riguardanti la sosta (su marciapiedi, in prossimità di incrocio, su attraversamento pedonale e su stallo per invalidi) e quasi triplicate le multe per utilizzo del telefono durante la guida (282).

Polizia ecologica

Serra l'ha definita “un’eccellenza del nostro corpo”. I sopralluoghi sono stati 4.842, in linea con gli anni precedenti, ma nel 2021 sono stati prodotti ben 1.007 verbali, praticamente quanto i cinque anni precedenti messi insieme. Utilissime le fototrappole che hanno consentito di rilevare 500 violazioni di legge quasi tutte legate al conferimento dei rifiuti domestici, non solo da parte dei sassaresi ma anche di residenti di altri comuni che portano i rifiuti in città. L'utilizzo dei droni invece ha permesso di sorvegliare il litorale, specialmente nella stagione estiva. In aumento pure le sanzioni per violazioni alle norme sul commercio: ben 161, praticamente il triplo rispetto ai due anni precedenti.