Dissuasori sulla strada maledetta 

La vita di Marina Lutzu è appesa a un filo. La veterinaria, originaria di San Vero Milis e oristanese per residenza e professione, è stata investita da un bus mentre attraversava le strisce pedonali in via Cagliari, nelle vicinanze della stazione Arst. Trasportata con un elicottero all’ospedale di Sassari, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico alla testa. La polizia locale sta intanto verificando nei dettagli le modalità del gravissimo incidente, l’ennesimo nella pericolosa via Cagliari.

Le indagini

Per ora è accertato che la veterinaria è stata travolta da un autobus del trasporto urbano; finita sull’asfalto ha battuto il capo riportando gravissime ferite che hanno consigliato il trasporto immediato all’ospedale sassarese. L’autobus è stato messo sotto sequestro e le indagini procedono per chiarire le responsabilità, sono stati acquisiti i filmati delle telecamere; l’autista al momento è indagato per lesioni gravi.

I pericoli

Al di là di quel che gli accertamenti tecnici diranno, quest’altro gravissimo episodio conferma la pericolosità di via Cagliari (ma non solo) per la gran mole di traffico che sopporta, la scarsa sorveglianza nelle ore più critiche, il buio di sera e di notte. «Interverremo sistemando quattro dissuasori per rallentare la velocità delle auto» sostiene l’assessore Francesco Pinna. Al Cis, Centro infortunistico stradale, in piazza Tre Palme la titolare Maria Francesca Ledda conferma: «In questi ultimi anni le richieste di consulenza e assistenza sono aumentate, nel mese in corso siamo a quattro di cui uno grave – spiega – Riguarda fatti avvenuti in via Cagliari ma anche via Diaz, Pietri, Sardegna, Gennargentu». Coinvolti pedoni, auto ma anche parecchie bici e monopattini. «Serve massima attenzione da parte di tutti» raccomanda Maria Francesca Ledda. Parecchie strisce sono posizionate a ridosso delle curve e altre quando scende la sera scompaiono. È necessaria una sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale ma anche un potenziamento dell’illuminazione.