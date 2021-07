dispetto a re hamilton  

Silverstone. Tre punti e la pole position del Gran Premio d'Inghilterra. A Silverstone davanti al pubblico “nemico” Max Verstappen batte il rivale per il Mondiale Lewis Hamilton facendo sua la prima Sprint Race della storia della Formula 1 grazie a una partenza bruciante nel vero senso della parola: dalle immagini tv fa impressione vedere la gomma anteriore sinistra della Red Bull dell'olandese avvolta dal fuoco per il surriscaldamento dei freni a pochi istanti dal semaforo verde. In prima fila anche la Mercedes del campione del mondo che superato al via non è mai riuscito ad attaccare il leader della classifica piloti. Poi il solito Valtteri Bottas che senza tanti squilli partirà terzo con già un punto in tasca.

Ferrari in palla

Bene la Ferrari di Charles Leclerc che mantiene con apparente tranquillità la quarta posizione conquistata venerdì, mentre da dimenticare la mini-gara (17 giri per 100 km) di Carlos Sainz che toccato al via dalla Williams di George Russell vai in fondo al gruppo e riesce a risalire fino alla undicesima posizione. Leclerc pensa a un possibile podio: «Non è andata male, il passo c'era, era molto buono e bisogna concretizzare in gara. Anche lo scorso anno eravamo forti qui, dobbiamo continuare così e il passo è stato migliore di altre gare qui, era vicino ai leader. Se facciamo una buona partenza domani tutto è possibile anche il podio».

Il duello

A far impressione, oltre alla super partenza della Alpine di Fernando Alonso che guadagna ben cinque posizioni al via (da 11° a 6°) al termine della gara Sprint è il broncio di Hamilton battuto da un Verstappen sontuoso: «Qui è difficile superare ma siamo partiti bene. Bella lotta con Lewis nel primo giro, poi abbiamo cercato di fare il nostro passo. Ci siamo spinti al limite a vicenda, alla fine le gomme erano finite. Sono contento di prendermi questi tre punti», ammette l'olandese della Red Bull, «fare la pole in questo modo è strano, ma ce la prendiamo. Sicuramente sarà una gara emozionante».

Oggi il G. P di Gran Bretagna si disputa dalle 16 (ore italiana) sulla distanza di 52 giri pari a 306,198 km.

Diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, differita su TV8 dalle 19