Disertate le due nuove corsie 

Solo pochi gli informati, rari gli automobilisti che si affidano alla nuova segnaletica, forse inadeguata per far dimenticare le abitudini ormai consolidate sopportate per diversi mesi da migliaia di cagliaritani e pendolari dopo la rivoluzione del traffico tra via Roma, via Sassari e intorno a piazza Matteotti imposta dai lavori della metropolitana.

Le modifiche apportate nei giorni scorsi dall’assessorato alla Mobilità per tentare di mettere fine a ingorghi e disagi intorno alla piazza e davanti alla stazione ferroviaria, non hanno ancora generato i benefici sperati. Le due corsie di via Sassari restano spesso intasate, inevitabilmente insufficienti a contenere il gran numero di auto che si riversa in centro.

Possono usarle indistintamente auto, pullman e bus, ma mentre i mezzi di Arst e Ctm continuano a sfruttarle al pari delle altre corsie più vicine a piazza Matteotti e destinate esclusivamente alla viabilità pubblica, quella appena riconsegnata al traffico veicolare privato è di fatto disertata dagli automobilisti.

Le alternative

Le modifiche apportate nei giorni scorsi dall’assessorato alla Mobilità per tentare di mettere fine a ingorghi e disagi intorno alla piazza e davanti alla stazione ferroviaria, non hanno ancora generato i benefici sperati. Le due corsie di via Sassari restano spesso intasate, inevitabilmente insufficienti a contenere il gran numero di auto che si riversa in centro.

Informazione mancata

Solo pochi gli informati, rari gli automobilisti che si affidano alla nuova segnaletica, forse inadeguata per far dimenticare le abitudini ormai consolidate sopportate per diversi mesi da migliaia di cagliaritani e pendolari dopo la rivoluzione del traffico tra via Roma, via Sassari e intorno a piazza Matteotti imposta dai lavori della metropolitana.

Le verifiche

Ieri, dalle 11 del mattino a mezzogiorno sono state una quarantina le auto che hanno imboccato le due nuove corsie per poter svoltare poi o verso via Roma direzione Municipio o verso sinistra in direzione viale Trieste. Tutto questo mentre nelle altre due corsie di via Sassari tra viale La Playa e il semaforo di via Roma procedevano a rilento. Stessa situazione nel pomeriggio dalle 18 alle 19. Due corsie intasate, altre due praticamente vuote.

«Forse davvero è mancata l’informazione e pochi automobilisti conoscono le modifiche e dunque sanno di poter sfruttare anche le due corsie aperte al traffico veicolare nei giorni scorsi», dice l’assessore alla Mobilità, Alessio Mereu. Che annuncia anche possibili altre novità dopo i giorni di festa. «Stiamo tenendo sotto controllo la viabilità di questa zona per valutare le possibili correzioni, di sicuro metteremo in funzione il semaforo installato nelle immediate vicinanze della stazione di servizio in via Riva di Ponente per consentire alle auto di immettersi direttamente in via Sassari e di non proseguire verso via Molo Sant’Agostino, costeggiare l’uscita il muro dell’Arst e immettersi in piazza Matteotti.

Le richieste

Una soluzione contro gli ingorghi? In tanti non sono convinti che la soluzione del semaforo possa portare benefici reali. Almeno fino a quando i lavori della metro non entreranno nel vivo e sarà probabilmente necessario rimettere mano al piano del traffico. «Purtroppo durante l’apertura dei cantieri i disagi si accentueranno, come sempre accade durante i lavori importanti in città», conclude l’assessore Mereu.

Incidenti

Intanto ieri si sono verificati tre incidenti in città. Fortunatamente senza feriti gravi. Sull’Asse Mediano, a causa di un tamponamento, il traffico ha subito forti rallentamenti. Così sulla 131 uscita di Cagliari e in viale Poetto.

.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata