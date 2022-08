Discariche, telecamere puntate sugli incivili 

E intorno alla laguna si sta perfezionando l’apparato della videosorveglianza e i collegamenti tra le 15 stazioni e la sala operativa della forestale di Molentargius. «Qui ancora, però – confermano il commissario Fabrizio Madeddu e il il comandante della base, Antonio Zonca – non arrivano le immagini delle telecamere di Santa Gilla». Le riprese vengono sì fatte e archiviate, a disposizione, in caso di indagine, degli inquirenti. Insomma, un neo nel sistema, che dovrà essere eliminato così da poter far scattare l’allarme, in tempo reale, in caso di azioni illecite sul fronte dell’inquinamento così come su altri reati (incendi in testa) commessi intorno allo stagno di Cagliari, Elmas e Assemini. «Oggi – assicurano dalla Città metropolitana – ci sarà un confronto con gli infornatici della Forestale per risolvere le difficoltà».

Dal gennaio ad oggi, la Forestale ha applicato 24 sanzioni amministrative per abbandono rifiuti (ognuna da 600 euro) e quattro a carico di titolari di imprese responsabili di scaricare i materiali inquinanti. Per alcuni di loro la rete si è chiusa sulle sponde della laguna di Santa Gilla. La sanzione è di 6500 euro. Cinque sono stati infine gli autocarri sequestrati perché usati per il trasporto dei rifiuti fino alle zone di abbandono.

Pulisci e sporcano, bonifichi e inquinano. Rifiuti, nessuna tregua. Prendi via San Paolo, dove è in atto il piano di riqualificazione dell’intera area che dovrà diventare parco urbano attrezzato, area sportiva. Ebbene, mentre le ruspe operano per raccogliere tonnellate di rifiuti, gli irriducibili del sacchetto selvaggio (o se si vuole dell’abbandono di incredibili quantità di materiali ingombranti) continuano a sfidare la sorte e i controlli, incuranti di venire filmati dalle telecamere. Poco importa se dalle 34 fisse e dalle fototrappole dell’apparato di videosorveglianza del Comune e della Città metropolitana o dagli impianti mobili del Corpo forestale.

Di queste, solo intorno a Santa Gilla, la Città Metropolitana ha sistemato 15 stazioni e 23 telecamere fisse orientabili, vere e proprie stazioni di controllo di ultima generazione capaci di emettere avvisi acustici e luminosi e rinviare le immagini al centro di controllo della stazione forestale di Molentargius.

I numeri

Le sorprese

Numeri ben più corposi quelli raggiunti dalla Polizia locale, legati non soltanto alle discariche in periferia ma in particolare agli abbandono e alle irregolarità di conferimento dei rifiuti nel centro urbano. Sono quasi 300 le sanzioni inflitte dalla task force della Polizia locale e dell’Igiene del suolo specializzata nello smascherare i furbetti. Abusi piccoli e grandi che condizionano pesantemente i comportamenti corretti di chi la raccolta differenziata la applica con rigore. I risultati? Città sporca. «Gli accumuli – avverte l’assessore all’Igiene del suolo, Alessandro Guarracino – vengono di sicuro raccolti, esistono però anche all'interno della città zone di non diretta competenza comunale e questo a volte condiziona la puntalotà nelle bonif iche». A dominare sono però gli abbandoni che incorniciano alcuni aree cittadine. Avviene a Molentargius, avviene a Sant’Elia e Santa Teresa. Accade sulle strade d’ingresso della città. In alcuni punti, lo scempio è stato commesso sotto le telecamere della Città metropolitana.

Lo sconcio

Dietro la Città mercato di Santa Gilla, in barba ai sigilli della Forestale e della Procura dopo il sequestro delle baracche abusive, i rifiuti sono cresciuti a dismisura. Nello stradello che dai parcheggi del centro commerciale porta allo stagno, domina la vergogna. Ingombranti di ogni tipo, rifiuti vari sono spuntati anche recentemente tra la vegetazione e il muto dell’ex centrale Enel. Crescendo a dismisura.

