Discariche, le telecamere arrivano in città 

Le telecamere contro le discariche abusive arrivano anche nel centro abitato di Selargius. Un sistema di videosorveglianza - con 4 micro telecamere capaci di immortalare nel dettaglio chi abbandona i rifiuti in città - che entrerà in funzione fra un mese nella zona di Paluna-San Lussorio. «Ci consentiranno di monitorare ancora meglio il nostro territorio e di punire i trasgressori», annuncia il sindaco Gigi Concu.

Occhi elettronici

Le nuove telecamere costeranno in tutto alle casse comunali circa 8mila euro, compreso il montaggio da parte di una ditta specializzata. «Saranno in grado di riprendere costantemente l’area in cui saranno posizionate di volta in volta, e capaci di inviare immagini in tempo reale delle riprese effettuate», spiega il comandante della Polizia locale Marco Cantori. «In questo modo gli autori dei reati ambientali potranno essere più facilmente individuabili, e di conseguenza punibili».

Raccolte 180 tonnellate

Una decisione presa dal Comune anche a seguito dell’ultima bonifica - ancora in corso - in parte concentrata proprio nella zona di Paluna-San Lussorio. A partire da via Nenni, dove la ditta incaricata dall’amministrazione comunale ha già raccolto circa 180 tonnellate di rifiuti: ingombranti, materiale da demolizione, buste di secco e persino amianto. Stesso intervento previsto anche in via delle Primule, dove da tempo i residenti lamentano l’abbandono incontrollato di rifiuti lungo la strada e i marciapiedi, e nella località Su Stracoxiu. «Non è tollerabile che il nostro territorio comunale continui a essere preso di mira da incivili che si ostinano a gettare i rifiuti dove capita, inquinando l'ambiente in cui viviamo e rendendo indecorose alcune zone di Selargius», il commento del sindaco. «Un malcostume che nonostante i costanti controlli non si riesce a debellare, e che costringe a sottrarre da altri settori importanti risorse per effettuare periodiche bonifiche».

Costi enormi

«Soltanto nel 2020», dice Concu, «abbiamo speso ben 94mila euro per ripulire la nostra città dalle discariche abusive, spesso ricreate dopo pochi giorni. Questo oltre che vergognoso è inaccettabile, perché parliamo di fondi che avremmo voluto e potuto impiegare per risolvere altre criticità del nostro Comune. Non ci arrendiamo», aggiunge il sindaco, «continuiamo la nostra battaglia per contrastare il fenomeno, aiutandoci con l'acquisto di nuove telecamere che installeremo nel centro abitato, e che ci consentiranno di monitorare ancora meglio il nostro territorio e di punire i trasgressori».Un fenomeno che - fra lo scorso anno e quello in corso - pesa sulle casse del Municipio per un totale di oltre 160mila euro: 94mila spesi nel 2020, altri 68mila stanziati quest’anno. Risorse necessarie per far fronte a un fenomeno che si concentra soprattutto nell’agro della città.

Le bonifiche

La mappa delle bonifiche fatte parte infatti da Su Pezzu Mannu, dove è stato necessario intervenire più volte per ripulire la zona. Stessa situazione nella bretella della Statale 554, presa di mira dagli automobilisti, nel sottopasso della 387, nell’abbeveratoio di Su Padru, nella strada comunale della località San Rosa, in Edison e nella zona di Cuccuru Matta Masonis. Discariche anche nella strada rurale accanto alla Ferrovia, le strade vicinali di San Giovanni, Pixina Sa Murta e Matte Masonis, la strada comunale Sestu-Settimo, la zona di Su Tremini e la traversa di via Nenni. Tutti siti bonificati nei primi mesi dello scorso anno, ai quali si aggiungono gli altri interventi alla fine del 2020: via delle Begonie, via Nonnis, via delle Margherite, via Fleming, Is Corrias e Riu Nou.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Abbiamo speso 94mila euro per ripulire la nostra città dalle discariche abusive e questo oltre che vergognoso è inaccettabile