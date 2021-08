Discariche abusive, in campo i barracelli  

Controlli continui, telecamere, droni, e una campagna dei sensibilizzazione al rispetto ambientale rivolta ai cittadini per combattere il fenomeno delle discariche abusive. Dalle campagne al litorale, sino al parco di Molentargius e al Simbirizzi, spesso presi di mira dagli incivili. Il neo capitano della compagnia barracellare quartese Gerardo Di Rosa - fresco di nomina dopo il voto quasi unanime incassato in Consiglio comunale - ha le idee chiare, pronto a scendere in campo con la sua futura squadra di agenti ambientali.

La battaglia

Priorità assoluta il problema dei rifiuti abbandonati ovunque, in primis nel litorale e nelle campagne della città. «Un’emergenza che va arginata il prima possibile», sottolinea Di Rosa. «Noi contiamo di essere operativi dall’autunno, e da subito cercheremo di garantire una presenza costante nel territorio, sempre in collaborazione con l’attività svolta dalla Polizia locale».

Per i barracelli un ritorno a Quartu dopo oltre vent’anni di assenza. Il regolamento è stato approvato alcuni mesi fa in Consiglio comunale, ora - dopo la scelta del capitano - si passa alla fase di programmazione della compagnia. Compreso l’acquisto di mezzi e attrezzature per l’attività di pattugliamento in città.

Le idee

Il piano di intervento è in fase di definizione, cucito sulle emergenze del territorio: prima fra tutte il fenomeno del sacchetto selvaggio, che Di Rosa intende combattere anche con l’aiuto di telecamere e droni. «L’obiettivo è partire subito con controlli a tappeto», sottolinea il neo capitano, «e per fare questo sarà molto utile anche la tecnologia, almeno per tenere sotto controllo quelle aree difficili da raggiungere: telecamere, fototrappole, droni, diventano indispensabili per un territorio ampio come quello di Quartu. Tutto ovviamente», precisa Di Rosa, «andrà concordato con il Comune».

Agricoltura

Non solo lotta alle discariche abusive, fra i compiti c’è anche quello di tutelare le tante aziende agricole presenti nelle campagne quartesi. «Garantiremo il giusto controllo, ma sarà necessario prima stipulare i contratti per le assicurazioni dei beni da sorvegliare». Il ritorno dei barracelli sarà utile anche per combattere l’abusivismo edilizio, e il rischio incendi nel territorio extraurbano.

Già comandante dei reparti operativi dei carabinieri di Cagliari, Di Rosa conosce bene Quartu. «Un territorio che va valorizzato e tutelato», dice, «e che potrebbe diventare un vero e proprio laboratorio per la polizia ambientale a livello regionale, anche grazie al nascente Distretto rurale Sant’Isidoro con il quale contiamo di collaborare». Contemporaneamente Di Rosa, presidente sindacale dei barracelli in Sardegna dopo la morte improvvisa di Graziano Piras, è stato delegato dalla Confsal per la modifica della legge quadro del settore barracellare.

La selezione

A breve partirà il via alle candidature per i futuri agenti ambientali. «Partiremo con una squadra di almeno una decina di agenti, anche se spero possano essere di più vista la vastità del territorio quartese: le campagne, la costa, ma anche il parco di Molentargius per esempio, dove contiamo di dare il nostro contributo in collaborazione con Comune e chi gestisce l’ente parco. Così come la zona del Simbirizzi, spesso assediata dalle discariche abusive», aggiunge Di Rosa.

Nel frattempo - in attesa anche di una sede - si lavora al piano della comunicazione: un gruppo Facebook, ma anche un numero Whatsapp dove poter inviare segnalazioni in tempo reale.

