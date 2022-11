Discarica dei piattelli, sì alla bonifica 

Ora c’è il via libera della Regione al finanziamento: 440mila euro in tutto. Risorse che serviranno per rimuovere i piattelli, e successivamente verificare eventuali danni ambientali. «Fa piacere che almeno stavolta ci sia stata attenzione verso una criticità che come parco abbiamo sollevato, e che va risolta il prima possibile», il commento del presidente Secci. «Un problema conosciuto da tempo, segnalato anche dalle stesse associazioni ambientaliste che di recente hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Comune di Quartu».

Via libera della Regione al finanziamento per ripulire la distesa di piattelli concentrata davanti all’ex campo di tiro al volo all’interno del parco di Molentargius, nel tratto quartese a ridosso di Margine Rosso. Dopo la richiesta del consiglio direttivo dell’ente parco, la Regione ha dato l’ok al contributo per la fetta quartese del parco, contenuto nel tesoretto di 2 milioni destinato alle bonifiche in diversi Comuni dell’Isola.

Urgenza

L’urgenza per Molentargius era stata ribadita nelle scorse settimane dai vertici del parco - in primis dal prendente Stefano Secci, con il benestare del direttore Claudio Papoff - con tanto di relazione dove viene evidenziato come «la presenza del materiale costituisca una criticità da un punto di vista naturalistico, ma anche paesaggistico per il degrado più volte denunciato». Una discarica di frammenti di piattelli, compresi i residui delle cartucce in plastica, rimasti lì dopo la chiusura del poligono. E che ora vanno urgentemente rimossi, perché «ad un prima caratterizzazione dei rifiuti gli stessi risultano pericolosi», viene ribadito nella delibera del direttivo di Molentargius.

Ora c’è il via libera della Regione al finanziamento: 440mila euro in tutto. Risorse che serviranno per rimuovere i piattelli, e successivamente verificare eventuali danni ambientali. «Fa piacere che almeno stavolta ci sia stata attenzione verso una criticità che come parco abbiamo sollevato, e che va risolta il prima possibile», il commento del presidente Secci. «Un problema conosciuto da tempo, segnalato anche dalle stesse associazioni ambientaliste che di recente hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Comune di Quartu».

Ora il progetto

Ora si lavorerà per la progettazione definitiva, in vista dell’affidamento dei lavori per eliminare la discarica di frammenti di piattelli, compresi i residui delle cartucce in plastica, rimasti lì dopo la chiusura del poligono. Il via alla rimozione è previsto all’inizio del prossimo anno. «Personale permettendo», sottolinea il presidente dell’ente parco ricordando la carenza d’organico, con tanto di appello alla Regione per avere risorse da investire per nuove assunzioni.

Soddisfatto anche il vicesindaco Tore Sanna: «Finalmente stanno partendo una serie di azioni importanti per tutto l’ecosistema di Molentargius», dice ricordando «le delibere approvate durante la recente assemblea dei soci, con l’approvazione del piano di gestione delle zone a protezione e conservazione speciale, insieme all’adozione dopo vent’anni del piano del parco». Nell’elenco dei risultati raggiunti nell’ultimo periodo c’è anche l’ok all’accordo di programma quadro da 14 milioni e mezzo: si va dal ripristino dei tradizionali sistemi dedicati alla circolazione delle acque salate alla costruzione di nuovi corridoi ambientali tra le aree verdi esistenti, sino alla realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico. «Ora si aggiunge anche la pulizia davanti alle saline dai piattelli», aggiunge il vicesindaco Sanna, «rimane però il grave problema dell’organico, ridotto a due sole biologhe, così come serve un direttore a tempo pieno».

