Discarica, c’è via libera alla bonifica 

La sentenza del Tar cancella di fatto il timore dei ritardi che si sarebbero potuti verificare sul programma di pulizia di questo vasto terreno racchiuso tra la via San Paolo e la laguna di Santa Gilla e destinato a diventare un’area verde attrezzata grazie al progetto di riqualificazione dell’intera zona. Sarà dunque l’impresa Latuca, vincitrice dell’appalto da oltre 950mila euro, a cancellare lo sconcio e mettere nelle condizioni l’amministrazione comunale di procedere con la rinascita di via San Paolo.

Discarica di via San Paolo, via libera alla bonifica. La seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale presieduta dal giudice Marco Lensi ha respinto il ricorso presentato, nelle scorse settimane, dalla “Ledda Costruzioni”, la società arrivata seconda alla gara d’appalto indetta dal Comune per il risanamento dell’area invasa dai rifiuti.

Lavori al via

Il sopralluogo

Dopo un primo sopralluogo fatto nelle scorse settimane in previsione dell’avvio dei lavori, era stato necessario predisporre l’abbattimento delle baracche e la sistemazione delle ultime dieci persone che ancora abitavano in quest’area di proprietà del Comune.

Quasi tutte sono state sistemate in nuovi alloggi, una sola non è ancora riuscita a trovare un’abitazione («Senza un lavoro stabile nessuno ti affitta un appartamento o anche una camera», spiega) e per questo continua al momento a vivere in una roulotte.

Il fuoco

Adesso bisognerà cominciare la bonifica. Ci sono da eliminare tonnellate di rifiuti solidi, in particolare le carcasse delle vecchie auto e degli elettrodomestici accumulati negli anni in questo terreno di circa un ettaro dove, lo scorso 21 ottobre, dieci ore dopo lo sgombero e l’abbattimento delle baracche di legno e lamiere, era stato appiccato un incendio.

L’origine? Dolosa. Ignoti avevano appiccato le fiamme in più punti come volessero vendicarsi dell’irruzione della Polizia locale e delle disposizioni dell’amministrazione comunale. Un rogo che per ore, dalla notte e fino alla mattina successiva, aveva scaricato sula città un’incredibile quantità di fumi sprigionati dalle montagne di rifiuti organici ma anche plastiche e altri materiali, imponendo così le analisi da parte dell’Arpas.

