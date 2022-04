Disastro Cagliari, a Udine ne prende 5 

Il popolo rossoblù a Udine si aspettava la prova del riscatto. Invece per il Cagliari (nella foto Rog e Baselli contrastano Pussetto) è arrivata la sconfitta più dura del campionato (5-1), con il Genoa che oggi – in caso di successo sul Verona – potrebbe agganciare la squadra di Mazzarri al terzultimo posto. Dopo il vantaggio di Joao (di nuovo in gol dopo sette giornate a secco), l’uno-due di Becao e Beto. Nella ripresa, la doppietta di Beto e la splendida rete di Molina per il quarto ko consecutivo. Sabato sera alla Unipol Domus arriva la Juventus. Squadra da oggi in ritiro ad Assemini.