Disastro ambientale e mancati controlli: in 17 sotto accusa 

All’origine ci sarebbero una «associazione per delinquere» e 17 indagati, comprese le società Agrolip, Sgs, Gobbato e Salgaim. È la ricostruzione del pm Andrea Vacca nell’atto di chiusura delle indagini condotte da Nucleo speciale d’intervento del Comando generale della Capitaneria di porto, Nucleo investigativo provinciale della Forestale e carabinieri del Noe. «Promotori e organizzatori» del sodalizio sarebbero Roberto e Andrea Vivarelli, 60 e 30 anni, padre e figlio, rispettivamente amministratori della “Agrolip sarda” e della “Sgs” (già a processo per bancarotta): rispondono anche di discarica abusiva di rifiuti speciali, gestione illecita di rifiuti, disastro ambientale, attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, adulterazione ai danni della salute pubblica, falso. Dell’associazione farebbero parte Paola Curreli, 56 anni, di Capoterra, dipendente della Sgs, Marco Gottardo, 54, di Venezia («dirigente di fatto» della Gobbato srl e della Salgaim Ecologic di Padova), e Alessandro Moretto, 49, di Pordenone (collaboratore «di fiducia» di Gottardo). Vania Gabbato, 49, di Piove di Sacco (collaboratrice di Gottardo), è accusata del traffico di rifiuti.

Una galleria degli orrori resa possibile grazie a documenti di spedizione falsificati, mancati controlli sul rispetto delle regole e mancate comunicazioni dei problemi all’autorità giudiziaria da parte di chi doveva controllare e sanzionare: vigili del fuoco, veterinari, dirigenti della Provincia. Così dal 2012 al 2017 i titolari delle due aziende avrebbero inquinato l’area circostante, creato un «deposito incontrollato di rifiuti», reinserito «nel ciclo produttivo farine animali deteriorate miste ad altri rifiuti», raccolto, acquistato e spedito fuori Sardegna «4.500 tonnellate di sottoprodotti di lavorazione ceduti abusivamente come rifiuti animali» ottenuti da «scarti inutilizzabili per il consumo», quindi «adulterato in modo pericoloso per la salute pubblica sostanze miste a rifiuti di origine suina sarda».

Nello stabilimento di Macchiareddu dell’Agrolip, società autorizzata allo smaltimento dei residui della macellazione, e della Sgs, che ne aveva affittato gli impianti, c’erano rifiuti accumulati alla rinfusa, liquami che tracimavano dalle vasche impregnando il terreno, grasso, ossa e carne anche di maiale spesso «in pessimo stato di conservazione» inviati fuori Sardegna nonostante il divieto dovuto alla presenza della peste suina, scarti di macellazione mischiati alla plastica e destinati al commercio quale mangime per animali, mezzi di trasporto sporchi.

Scarti e rifiuti

Le società

I pubblici ufficiali

Per i controlli e le sanzioni mancate sono sotto accusa i cagliaritani Luciano Cadoni e Massimo Deplano, 64 e 55, comandante provinciale e direttore vice dirigente dei vigili del fuoco (rispondono di omessa denuncia e rifiuto d’atti d’ufficio: pur «sapendo» che nello stabilimento le attività erano in corso nonostante il sequestro del 2017, non avevano avvisato l’autorità giudiziaria); Alberto Mua, 68, di Quartu, dirigente medico veterinario direttore del Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (rifiuto d’atti d’ufficio: secondo il pm sapeva che gli scarti animali non erano trattati come si doveva ma non era intervenuto); l’emiliano Angelo Rosanio, 63, dirigente medico dello stesso Siapz e veterinario ufficiale della Agrolip (falso: lo stabilimento non aveva la pompa per trattare gli scarti animali ma sul registro dei sopralluoghi nel 2013 «non aveva rilevato alcuna non conformità»); Michele Camoglio e Maria Antonietta Badas, 70 e 56, di Cagliari e Selargius, dirigente e funzionario responsabile del settore Tutela ambiente della Provincia (rifiuto d’atti d’ufficio: «Nonostante sapessero della fuoriuscita incontrollata di liquami maleodoranti dalla Agrolip, non avevano adottato le azioni sanzionatorie e cautelari sanitarie» urgenti).

