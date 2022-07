«Disarmati nella battaglia contro il fuoco» 

Due giorni fa l’ultimo intervento, sempre nelle campagne ai confini della città. L’allerta fiamme da parte dei barracelli è partita alle 17,30 - rivolta alla sala operativa della Forestale - poco dopo l’arrivo delle squadra antincendio sul posto, compresi i vigili del fuoco. «Purtroppo sono andati in cenere sei ettari di terreno, fra macchia mediterranea, sterpaglie, un canneto, piante di ulivo e due vigneti sono stati danneggiati», racconta il capitano dei barracelli. «Le fiamme hanno anche aggredito due gazebo allestiti per l’attività di educazione cinofila, e due box attrezzi in un terreno agricolo. Oltretutto», aggiunge, «c’erano due bombole che sono esplose durante le operazioni di spegnimento, fortunatamente senza causare danni». Il bilancio di questa prima metà di estate è di una ventina di incendi, contando quelli da inizio giugno. «Fortunatamente in alcuni casi siamo riusciti a intervenire prima che il rogo si estendesse», ricorda Loni, «in altri no perché le fiamme erano troppo alte da subito». Situazione che si è verificata due giorni fa: «I vigili del fuoco e le squadre di volontari sono arrivati in tempi rapidi, ma in quel lasso di tempo l’incendio si è esteso e ha divorato altri ettari di vegetazione, cosa che si sarebbe potuta evitare». E il periodo dei roghi non è ancora finito. «Quello che ci spaventa è che abbiamo davanti tutto agosto e anche settembre, oltre due mesi di campagna antincendio senza però essere nelle condizioni di poter svolgere il nostro ruolo in sicurezza».

L’ultimo rogo risale a martedì sera, con quasi sei ettari di campagna andati in fumo nella località Su Staineddu. L’ennesimo incendio nell’agro di Selargius, mentre la compagnia barracellare cittadina lancia ancora una volta un appello alla Protezione civile regionale: «È da quattro anni che chiediamo un mezzo antincendio ma nessuno ci ascolta», dice il capitano Antonio Loni, «non possiamo continuare a intervenire con i flabelli, vogliamo essere messi nelle condizioni di tutelare il nostro territorio rurale e di poterlo fare in sicurezza».

Il racconto

L’attrezzatura

A disposizione dei barracelli di Selargius ci sono infatti solo dei semplici flabelli (cioè un bastone che ha attaccate a un’estremità alcune strisce in tessuto ignifugo), strumenti che possono essere utilizzati solo in caso di principio di roghi. «Ma quando l’incendio è di certe proporzioni risulta difficile intervenire», sottolinea il capitano della compagnia, «si viene circondati dalle fiamme e l’unica soluzione è avere un’autocisterna d’acqua disponibile».

L’impegno

Da qui l’appello alla Protezione civile regionale, l’ennesimo, che sa di richiesta urgente d’aiuto. «Come ogni anno abbiamo firmato protocollo d’intesa per dare un contributo nella campagna anticendi, da parte nostra c’è e ci sarà sempre il massimo impegno però non veniamo dotati di un modulo antincendio nonostante negli anni sia stato segnalato questo nostro disagio», ribadisce Loni. «Ci serve un mezzo adeguato con una riserva d’acqua, non chiediamo tanto, anche perché altre compagnie barracellari lo hanno avuto a differenza nostra». Mezzo che da prassi viene dato in comodato d’uso al Comune e destinato alla compagnia locale. «Siamo una squadra di polizia rurale con 16 operatori, tutti con attestato antincendio boschivo, e soprattutto Selargius ha una campagna vasta che abbiamo il dovere di tutelare, ma non possiamo farlo in queste condizioni. Speriamo», conclude Loni, «che stavolta qualcuno ci ascolti».

