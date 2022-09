Disarcionato e travolto dal cavallo 

Una tragedia solo sfiorata ha rischiato di oscurare una delle manifestazioni religiose più antiche dell’Isola, a causa di un grave incidente nel quale è rimasto coinvolto un cavaliere, disarcionato e poi schiacciato dal suo cavallo. Tutto è accaduto nella prima mattina di ieri. La processione, diretta al santuario sulla montagna di Santa Maria de Sauccu, partita presto dal paese, era arrivata nella zona di Funtanedda, dopo aver lasciato l’abitato e percorso un tratto della vecchia statale 129. Poco più avanti, dopo il curvone de Iscala, per tradizione, si doveva fermare per coprire il simulacro della Madonna (Santa Mariedda) onde evitare la polvere e continuare per altri cinque chilometri, fino ad arrivare sulla montagna.

I soccorsi

Dietro un centinaio di cavalieri, tra cui un emigrato, Pier Luigi Piras di 61 anni, zio dell’obriere organizzatore della sagra. Forse spaventato, il cavallo si è imbizzarrito, tanto che il cavaliere non è riuscito a controllarlo. L’uomo è volato a terra e il cavallo, senza controllo, gli è caduto addosso per due volte. Pier Luigi Piras è rimasto a terra, immobile. È stato subito soccorso dai carabinieri, che presidiavano il corteo e dai medici del 118. Tutti i partecipanti alla processione, attoniti, in quei momenti si sono resi conto della gravità dell’incidente. Subito è stata chiamata la centrale operativa del 118 per l’invio di un elisoccorso. Pier Luigi Piras è stato trasportato all’ospedale civile di Sassari col codice rosso. Le sue condizioni sono apparse gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Prognosi

Nel pomeriggio le poche notizie trapelate dall'ospedale sassarese, dove il cavaliere è stato preso in consegna dai medici, hanno annunciato la frattura del bacino, ma nel tardo pomeriggio non era stata sciolta la prognosi. Nonostante il grave incidente, la processione ha continuato nel suo percorso, fino ad arrivare nel santuario sulla montagna, dove in tanti hanno atteso sia la processione, sia notizie del ferito. Pier Luigi Piras era venuto dalla penisola per assistere alla festa più amata dai bortigalesi.