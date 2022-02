Disagio giovanile, una task force in campo 

Con 65 famiglie già prese in carico dai Servizi sociali di via Cilea, e una sede - nella scuola di via Vespucci - che sarà utilizzata per gli incontri fra genitori e figli fuori dal contesto domiciliare, con educatori e pedagogisti presenti. «Un servizio indispensabile per aiutare le famiglie che vivono una situazione di disagio educativo e sociale, e prevenire quanto più possibile l’inserimento di bambini e ragazzi in comunità», commenta l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni.

Rapporti familiari tesi, genitori in difficoltà nella fase educativa, e figli - minori - sempre più problematici. Effetto Covid, ma il fenomeno è in gran parte legato anche alla mancanza di un servizio educativo territoriale in città da quasi dieci anni, riattivato ora dal Comune per far fronte ad una situazione di grave emergenza.

Il servizio

Con 65 famiglie già prese in carico dai Servizi sociali di via Cilea, e una sede - nella scuola di via Vespucci - che sarà utilizzata per gli incontri fra genitori e figli fuori dal contesto domiciliare, con educatori e pedagogisti presenti. «Un servizio indispensabile per aiutare le famiglie che vivono una situazione di disagio educativo e sociale, e prevenire quanto più possibile l’inserimento di bambini e ragazzi in comunità», commenta l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni.

Come funziona

Il progetto educativo di fatto è partito a dicembre, almeno con gli incontri a domicilio. Destinatari del servizio - affidato alla cooperativa sociale Laurus - bambini e adolescenti, e le rispettive famiglie, che vivono particolari situazioni di disagio: minori in affido al Servizio sociale con provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, ma anche famiglie o singoli genitori con figli minori alle prese con un disagio sociale temporaneo - spesso causato dalla conflittualità fra i genitori - con tanto di difficoltà emotive, di apprendimento e di socializzazione legate al contesto familiare che si sta vivendo. «Il servizio educativo territoriale ci consente di intervenire sul disagio, analizzare i bisogni e i problemi, e di portare avanti un lavoro di recupero e di orientamento educativo mirato», spiega Camboni.

Famiglie benestanti

Per ora le famiglie seguite dal Comune, con altrettanti figli minori coinvolti, sono 65. «Molte di più rispetto agli anni in cui il servizio risultava ancora attivo», sottolinea l’assessore, «diciamo che si è registrato un aumento del trentacinque per cento. Un fenomeno non necessariamente legato al disagio economico, anzi», aggiunge Camboni, «esistono tante famiglie benestanti che non riescono a gestire i figli, anche in questi casi si interviene con un percorso di educazione alla genitorialità».

Spazio neutro

Fra le novità del servizio comunale c’è anche l’apertura di una sede per gli incontri al di fuori delle mura domestiche. Una sorta di casa per le famiglie quartesi in difficoltà, che potranno vedersi nelle aule messe a disposizione dal dirigente scolastico Vincenzo Pisano nell’istituto di via Vespucci. Laboratori con psicologi, educatori e pedagogisti, incontri protetti fra genitori e figli, di fatto uno spazio neutro dove poter ricostruire un rapporto familiare, ed evitare l’allontanamento del minore dalla propria casa. Si punta quindi anche sulla collaborazione con le scuole, che continuerà sul fronte del bullismo insieme al settore della Pubblica istruzione. In attesa di trovare una sede anche a Flumini, dedicata ai residenti del litorale e delle periferie della città.

I fondi

A disposizione c’è uno stanziamento di mezzo milione di euro, risorse che in parte arrivano dal mega finanziamento concesso dalla Regione. E che servirà anche per una serie di altre iniziative collegate: dallo sportello psico-pedagogico per il post pandemia, al segretariato sociale che è stato recentemente potenziato per far fronte alle tante richieste.

