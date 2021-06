Disagio giovanile, sfida da vincere  

I giovani se la passano male. La conferma arriva dal Sole 24 Ore che colloca Oristano al 74esimo posto (tra i 107 capoluoghi di provincia) da chi ha compiuto i 18 anni e non ha superato i 35 di età. I dati parlano di giovani confusi e delusi, che interrompono a metà gli studi, la laurea è ancora per pochi mentre sono tanti che cercano e non trovano lavoro.

Il disagio

Gli indicatori del Sole 24 Ore pur scendendo nel dettaglio non raccontano le notti d’anarchia del fine settimana che esplodono in follie collettive annebbiate dall’alcol e abbruttite dalle risse. Come domenica, poco prima dell’alba in via Dritta trasformata in un campo di battaglia da ragazzi alla ricerca dello sballo purché sia. Don Titino Usai, 79 anni, psicologo e consulente etico del Consultorio diocesano, dà questa chiave di lettura: «Ripetere che sono stati persi i valori è una scontata e amara realtà. Per di più di questi tempi così confusi e dal futuro incerto, i giovani, non tutti per fortuna, hanno perso l’orientamento, i punti di riferimento e non sanno da che parte andare, cosa fare. La situazione è complicata ma bisogna riprenderla in mano, partendo con i pochi pronti a impegnarsi per contrastare il fenomeno che ha colpito non solo la città ma anche i piccoli paesi della provincia».

I dati

Gli indicatori forniti dal Sole 24 aiutano a capire. Per numero di laureati Oristano occupa la 93esima posizione sulle 107 città capoluogo, 86esimo per canone medio dei locali, 71esimo per saldo migratorio, 63esimo per imprenditorialità giovanile. Sotto la sufficienza per numero di concerti ma ben piazzati (23esima posizione) quanto a bar e discoteche, 3 posizione per aree sportive all’aperto e 13esima per amministratori comunali al disotto dei 40 anni. «Questo è sicuramente un fatto positivo, sta a significare che ai giovani interessa la città e il suo sviluppo. L’amministrazione comunale ha realizzato strutture sportive importanti e migliorato spazi comuni al centro di aggregazione di “Spazio giovani” a Sa Rodia dove stiamo completando tra gli altri, lo skatepark per 64 mila euro e cofinanziato per 15 mila euro il progetto per la realizzazione della tutela e valorizzazione dei beni comuni», spiega il sindaco Andrea Lutzu.

Il futuro incerto

Dal municipio a “Spazio Giovani”, il centro (l’unico della città) di aggregazione che nel 2019 ha contato mediamente 20 presenze al giorno dimezzate dal Covid. Il coordinatore Antonio Ricciu, 46 anni, educatore professionale: «I giovani vengono da noi prevalentemente per incontrarsi, discutere e confrontarsi senza necessariamente impegnarsi in qualcosa di particolare. Anche in questo sembra di intravvedere le incertezze sul futuro»: Lo Spazio offre una serie di servizi, di laboratori e di supporti per lo studio, sale riunioni, sale per la musica, di proiezione. «Tra breve partiranno lo skatepark e la “tutela dei beni comuni” con la sistemazione a giardino bio ambientale e a orti sostenibili degli spazi esterni grazie al progetto Ceas finanziato dalla Regione e dal Comune», dice ancora Ricciu. Gli spazi esterni resteranno aperti fino alle 23, un’alternativa ordinata al disordine di certe notti tra piazza Roma e Torregrande.

