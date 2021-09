Disagi e polemiche per i loculi “in prestito” 

C'è chi è precario anche da morto. Costretto, nel momento in cui è passato a miglior vita, a occupare un loculo “in prestito” perché al cimitero di Iglesias non c'era più posto. Una sistemazione provvisoria in una situazione d'emergenza, era scritto nell'ordinanza che l'allora sindaco Emilio Gariazzo firmò il 19 gennaio del 2017 e con la quale dispose la requisizione di quei loculi già dati in concessione ma non ancora occupati. Provvedimento che, a oggi, ha portato alla requisizione di circa 350 spazi. Una questione delicata che coinvolge le emozioni più profonde delle persone: costrette a non poter curare come vorrebbero quello spazio preso in prestito e, nel momento dell'assegnazione definitivo, ad assistere alla dolorosa pratica dell'estumulazione. Sofferenza che non risparmia coloro ai quali il loculo è stato requisito: è capitato che, nel frattempo, i titolari della concessione siano deceduti e siano stati tumulati in altri spazi.

Disagi e proteste

Maria Grazia Zara è la figlia di un anziano deceduto nel gennaio del 2018 e, da allora, ospitato in un loculo requisito: «È una situazione tristissima: non si può sistemare la lastra definitiva e tutto è provvisorio. Soprattutto per gli anziani è motivo di grande sofferenza, mia madre chiede tutti i giorni». Una situazione analoga a quella che vive la famiglia di Francesca De Fraia: anche il padre è morto a inizio 2018. «Non abbiamo fatto neppure la lastra perché c'è il rischio di dover ripagare nel momento in cui viene assegnato lo spazio nella zona nuova del cimitero, dove le dimensioni pare siano diverse. Il paradosso è che a una mia zia, deceduta il mese scorso, è stato assegnato uno dei nuovi loculi, mentre non si definiscano questioni aperte da anni».

Scontro politico

Paradossi evidenziati anche dalla consigliera Valentina Pistis (Riformatori sardi) che ha presentato un'interpellanza chiedendo dati su nuovi loculi e su quelli requisiti. L'esponente di minoranza sollecita chiarimenti anche sulle spese: <È necessario sapere se vi sia un capitolo dedicato ai costi di estumulazione e ritumulazione>. Un altro aspetto riguarda le lapidi in granito a copertura delle tombe date in prestito: Pistis chiede dove siano custodite, se ve ne siano lesionate e, in quel caso, se l'amministrazione intenda risarcire eventuali danni. Vito Didaci, assessore ai Lavori pubblici, fa sapere che darà in Consiglio le risposte, ma anticipa che non se la sente di azzardare una tempistica di risoluzione del problema: «Anche perché le estumulazioni vanno fatte in presenza di un ufficiale sanitario. Al riguardo ho avuto colloqui con i vertici dell'Assl e siamo d'accordo di risentirci a metà settembre». L'assessore si dichiara consapevole dei disagi dovuti a questa situazione: «Stiamo cercando di porre rimedio, abbiamo realizzato oltre 600 nuovi loculi. Oggi non c'è più la possibilità di acquistare preventivamente più di uno spazio per volta, proprio per evitare il ripetersi di situazioni spiacevoli e dolorose come queste che stiamo affrontando».

