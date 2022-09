Disabili, una città con troppe barriere  

Le soluzioni sono tattiche di sopravvivenza, «lavoro extra», spiega: «Bisogna adattarsi, chiamare per verificare l'accessibilità, rimodulare piani, cambiare posti, non uscire da solo o evitare proprio di farlo». A confermare una sistemica non partecipazione alla socialità è anche Istat: in Italia il 9,3% delle persone disabili frequenta eventi culturali contro il 30,8% del resto della popolazione. L' inaccessibilità è tra le cause ma», aggiunge Coco, «di base ci sono stereotipi e idee abiliste che non guardano alla persona con disabilità come autonoma indipendente, come di recente quando sono stato in un locale dichiarato accessibile ma con ghiaia all'ingresso che in sedia a rotelle, senza assistenza non posso attraversare; oppure accessi secondari con rampa chiusa che mi obbliga a dover chiedere aiuto: posso entrare? posso farlo quando voglio?».

«Per me anche andare in un locale è complesso, ovunque ci sono problematiche». Parcheggi gialli non sufficienti o occupati «per una commissione al volo» da non legittimati, gradini, marciapiedi stretti o con pavimentazione distrutta, spiagge senza pedane per l'accesso autonomo: per Coco i simboli dell'inaccessibilità in città sono «un infinito elenco causa di stress continuo». Esempi? «I pochi parcheggi gialli in città vengono occupati da mastelli, come accade regolarmente in viale Regina Margherita», racconta, «ma anche nella maggior parte dei marciapiedi, spesso inoltre rovinati, stretti o inesistenti (come a Villanova); anche il Poetto è impraticabile sia per i posti auto che per le pedane che se ci sono (spesso solo fino a metà spiaggia) si trovano in zone iper frequentate quindi diventano inaccessibili; sono cose che vivo ogni giorno e che fanno sentire invisibile».

«Cagliari per me è una città invivibile» è incipit di un racconto, quello dello speaker radiofonico Matteo Coco, 35enne cagliaritano con sclerosi multipla, testimonianza di chi quotidianamente si scontra con «la sensazione frustrante che la tua presenza in città e dalla città, non sia prevista».

Dove sono i disagi

Tattiche di sopravvivenza

Le soluzioni sono tattiche di sopravvivenza, «lavoro extra», spiega: «Bisogna adattarsi, chiamare per verificare l'accessibilità, rimodulare piani, cambiare posti, non uscire da solo o evitare proprio di farlo». A confermare una sistemica non partecipazione alla socialità è anche Istat: in Italia il 9,3% delle persone disabili frequenta eventi culturali contro il 30,8% del resto della popolazione. L' inaccessibilità è tra le cause ma», aggiunge Coco, «di base ci sono stereotipi e idee abiliste che non guardano alla persona con disabilità come autonoma indipendente, come di recente quando sono stato in un locale dichiarato accessibile ma con ghiaia all'ingresso che in sedia a rotelle, senza assistenza non posso attraversare; oppure accessi secondari con rampa chiusa che mi obbliga a dover chiedere aiuto: posso entrare? posso farlo quando voglio?».

Il lavoro del Comune

L’Aism (l’Associazione italiana sclerosi multipla) a giugno col progetto Alba ha avviato un censimento delle barriere architettoniche nella città. Il lavoro è in corso. «Abbattere tutte le barriere presenti in città non è semplice» commenta l'assessora cittadina alle Politiche sociali Viviana Lantini, precisando che «il Comune ha comunque da tempo avviato un processo di cambiamento, ad esempio con la Disability Manager (l'architetta Fernanda Gavaudò) facciamo in modo che ciò che viene costruito o ristrutturato in città sia accessibile, ma l'educazione», aggiunge, «è un problema più importante: fare in modo che i diritti di tutti vengano garantiti è compito che spetta a ogni cittadino, soprattutto se le difficoltà sono talmente tante che ci sono persone che rinunciano a uscire».

Azioni culturali

Per l'assessora le soluzioni strutturali devono quindi essere affiancate da «azioni culturali», concetto condiviso anche da Matteo Coco, che però aggiunge: «Bisogna cambiare approccio alla disabilità e soprattutto, informarsi da persone che vivono la disabilità, includerle nella progettazione e organizzazione della vita comunitaria sotto ogni aspetto: lo sguardo sarà quello di una persona che conosce le problematiche che si riscontrano e le azioni volte trasformare gli spazi in luoghi aperti, non più esclusivi». In conclusione, un appello: «confrontarsi e ascoltare le persone con disabilità è fondamentale, nell’attesa che la società cambi cerchiamo di cambiarla noi con più consapevolezza».

