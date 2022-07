Disabili, ritardi nei rimborsi 

I rimborsi per le famiglie con disabili o con persone con difficoltà psichiche a Gonnosfanadiga vengono pagati in ritardo già da diversi mesi. Tanti cittadini stanno vivendo una situazione di disagio senza i rimborsi previsti dalle leggi 162 e 20. «Da sempre i soldi dei rimborsi ci vengono accreditati entro il 18 del mese successivo dopo che noi presentiamo fatture o buste paghe all’ufficio protocollo entro il 7 di ogni mese. Da quando c’è questa amministrazione il rimborso non lo vediamo mai in tempo se non gli ultimi del mese o addirittura la prima settimana del mese successivo ancora», racconta Elisabetta Casti quarantenne gonnese. «Questi soldi – aggiunge – non li usiamo per i piaceri personali ma paghiamo le badanti, gli specialisti e coloro che ci aiutano nella gestione dei familiari con disabilità. Non avere i soldi entro il termine vuol dire pagare in ritardo queste persone. Ai Servizi sociali lavorano sempre in modo puntuale, poi in ragioneria si ferma tutto».

I rimborsi

Problemi anche per i rimborsi della legge 20. «Normalmente vengono pagati ogni 3 mesi:. Oggi non abbiamo ricevuto né il rimborso della legge 20 né della 162» di cela pasticcera Lorena Pintus, che spiega le difficoltà che sono costretti a vivere a causa dei ritardi: «Da quando non c’è più la vecchia responsabile del servizio finanziario sta andando tutto a rotoli. Io ho mandato un messaggio al sindaco che mi ha risposto che mi avrebbe fatto sapere ma nulla. Più volte mi hanno risposto dicendo che il problema è la mancanza di personale ma non può essere un nostro problema. Io devo pagare gli specialisti e le attività per mio figlio e mi sento umiliata perché sono in debito ma non posso anticipare tra i 400 e i 500 euro per ogni specialista mentre i soldi che ci spettano sono fermi».

Il sindaco

«Allo stato attuale – dice il sindaco Andrea Floris - il servizio ragioneria ha solo una dipendente in servizio e fino all'approvazione del bilancio consuntivo, nonostante tutto sia pronto, non possiamo assumere. A settembre dovremo finalmente portare avanti le assunzioni di un profilo un Istruttore direttivo contabile e uno amministrativo».