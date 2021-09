Disabili intellettivi, una vita indipendente grazie a Casa Futuro 

Armati di pennelli e colori, gli ospiti si concentrano affinché dal loro estro nasca qualcosa di bello che catturi l’occhio di chi osserverà. Daniela ha 22 anni, frequenta Codice Segreto dall'età di 15, quando andava ancora a scuola. Superata la timidezza iniziale, svela quello che sta facendo in quel preciso momento: «Cerco le lettere per formare la frase “Un giorno senza sorriso è un giorno perso”. Poi le incollo su una mattonella bianca». Dice di trovarsi bene con tutti: «Qui mi diverto».

Basta varcare la porta d’ingresso per rendersi conto della creatività dei suoi 25 ospiti, tutti maggiorenni, che frequentano la struttura suddivisi in gruppi seguiti da 6 educatori e uno psicoterapeuta. Alle pareti sono appesi i quadri dipinti dalle loro abili mani con colori accesi. In attesa dell’inaugurazione, i ragazzi di Casa Futuro stanno realizzando opere artistiche che i visitatori potranno ammirare. Qui si impara a cucinare, pulire, organizzare la casa, le dinamiche della condivisione e del fare insieme, ma anche a sviluppare i propri talenti.

L’edificio esterno è tutto dipinto di blu e in mezzo campeggia grande la scritta “Futuro”. L'autore è Manu Invisible, che a fine 2020 ha realizzato il murale per le pareti esterne della neonata Casa Futuro, il centro per persone con disabilità intellettiva voluto da Codice Segreto Onlus, “costola” della fondazione Domus de Luna. Questa nuova realtà, che si trova in via Santa Maria Goretti e la cui inaugurazione è slittata di un anno causa Covid, aprirà le porte a chiunque vorrà conoscerla, su prenotazione (e con Green pass) dal 27 settembre al 2 ottobre (l’inaugurazione è domani, ma fino al 26 è sold out).

Venticinque ospiti

Vita indipendente

Per ora Casa Futuro è operativa solo di giorno: «Abbiamo acquistato l’immobile a fine 2019», spiega Francesca Mulas, presidente di Codice Segreto: «Volevamo allestirla come unità abitativa, con stanze da letto e cucina, ma per ora non è possibile. I laboratori fino a due anni fa si svolgevano all'Exmé, proprio qua di fronte, ma da due anni è stato allestito un centro di distribuzione di beni di prima necessità per famiglie in difficoltà, perciò tutti gli spazi per le nostre attività hanno traslocato nel teatro della scuola media "Dante Alighieri" di via Sant'Isidoro (che usiamo ancora quando abbiamo gruppi numerosi). Avevamo però bisogno di uno spazio tutto nostro, ed ecco Casa Futura. L'obiettivo è preparare per queste persone futuro di vita indipendente». In un armadietto ci sono le lenzuola per quando si potrà rimanere anche a dormire. Nel frattempo si cimentano già con la cucina (preparano i pasti e li consumano insieme), puliscono, apparecchiano la tavola. «Lo fanno loro, noi supervisioniamo», sottolinea Mulas.

Responsabilità

Gli ospiti di Casa Futuro hanno tutti completato le scuole superiori: «Sorge il problema di non avere un impegno quotidiano e le famiglie non sanno come gestirli. Venendo qui socializzano, imparano a essere autonomi e consolidano le competenze che hanno già oppure ne apprendono di nuove. Noi cerchiamo di responsabilizzarli». Il concetto chiave è: tutti possono essere autonomi e indipendenti, ognuno deve solamente trovare gli strumenti adatti alle proprie capacità. «Senza il supporto della fondazione Domus de Luna, che ci ha seguito nell’iter di crescita, non saremmo arrivati fin qui», dice Mulas. «Seguo fino a 4 persone, ognuno di loro è un caso a sé, le attività sono personalizzate», racconta Elisabetta Murgia, una delle educatrici. A Casa Futuro si fa anche musica, teatro e sport. Tutto è utile, tutto è importante.

