Disabili in barca in tutta sicurezza 

Dalla barca alla terra ferma anche per chi è in carrozzella. Un sogno che si avvera per chi è costretto a vivere in sedia a rotelle. La costa del Sinis per la prima volta ospiterà un punto di approdo all'interno del litorale. Si tratta di un mega molo “speciale“ per tutti. Ieri a Cabras la presentazione del progetto tra applausi ma anche polemiche accese dei diportisti che criticano l'iniziativa progettata e finanziata dall’Area marina protetta del Sinis.

Il progetto

Lunedì il regolamento per l’utilizzo della struttura verrà approvato in Consiglio. Martedì gli operai installeranno il molo galleggiante lungo circa 50 metri che per la prima volta permetterà alle imbarcazioni di attraccare nell’acqua cristallina del Sinis. «Si tratta di una novità di rilievo nell'ambito dei servizi offerti alla nautica – ha dichiarato il sindaco Andrea Abis -. Stiamo potenziando i servizi turistici e agendo di conseguenza sulla promozione del territorio. È comunque un’iniziativa sperimentale». La struttura è amovibile, verrà montata a giugno e smontata a settembre.

I disabili

Il punto di forza del progetto riguarda l'accesso alla struttura da parte di persone con disabilità grazie all'installazione di un sollevatore a bandiera, una sorta di piccola gru che mediante un'imbracatura permette di sollevare le persone sul molo e di trasferirle all'interno dell'imbarcazione in piena sicurezza. La predisposizione di apposite passerelle consentirà alle persone di accedere al molo direttamente dall'area parcheggio. Ad accogliere i disabili ci penseranno gli addetti al servizio.

Le novità

Come ha spiegato il direttore del parco marino Massimo Marras, il molo sarà utile inoltre a chi svolge attività di monitoraggio e presidio del territorio principalmente con i mezzi nautici come le Università e il Cnr. Chi sbarcherà a terra attraverso il molo troverà inoltre un punto ristoro. Nell'area si prevede anche l'installazione di un box ufficio per l’addetto al presidio del campo ormeggio.

Le polemiche

Ieri tante associazioni che si dedicano al mondo della disabilità e dello sport e che più volte hanno chiesto la struttura hanno ringraziato il sindaco per aver pensato a far vivere il mare a tutti in sicurezza. Ma c'è anche chi ha criticato fortemente il molo. Ivo Zoccheddu, presidente di Adina che ha in concessione lo scivolo di Mare Morto, ha ribadito la contrarietà al progetto. «È come se un estraneo entrasse a casa nostra senza bussare. In quell'area ci siamo anche noi che però non siamo stati presi in considerazione, nonostante le tante richieste di incontro». Zoccheddu poi parla di rispetto ambientale: «Qualcuno forse ha dimenticato che è vietato posizionare qualsiasi struttura sulla poseidonia». Contestate poi le misure del mega molo. Il presidente di Adina ha ricordato infine il progetto simile da loro presentato ma mai considerato. Ha però annunciato di aver deciso di fare ricorso al Tar. Nei prossimi giorni i soci di Adina verranno ascoltati dagli uomini della Capitaneria di porto.

