«Disabili discriminati in stazione» 

«Pronti a denunciare la situazione e portarla all’attenzione del Prefetto, della Procura di Cagliari, del sindaco d’Iglesias e di Rfi».

Lo sdegno

Il presidente dell’associazione “Sardegna accessibile” Alfio Uda e quello della “Consulta dei disabili” d’Iglesias Enzo Atzori, sono pronti a dare battaglia affinché venga risolta la criticità derivata dai lavori in corso sull’ascensore della stazione ferroviaria d’Iglesias che, ad oggi, impediscono l’accesso ai disabili con gravi difficoltà motorie. Come riferito dalla cartellonistica affissa da Rfi la scorsa settimana, gli interventi che interessano l’installazione di un nuovo ascensore non si concluderanno prima dell’inizio del nuovo anno e di conseguenza, essendo presente una sola rampa composta da 14 scalini come unica via d’ingresso e d’uscita da e per la stazione, per i disabili l’accesso ai binari sarà nuovamente consentito dal prossimo primo gennaio. Una criticità che la stessa azienda pubblica, avente la funzione di gestire le infrastrutture ferroviarie, dichiara di volere superare, trovandosi attualmente nella fase di studio di una soluzione alternativa che permetta di raggiungere i treni evitando le scale. «Al momento si tratta di un interruzione di pubblico servizio. - dichiara Alfio Uda - Sto preparando la documentazione che invierò alle autorità competenti, affinché vengano individuati i responsabili che hanno portato ad una condizione di discriminazione». Le medesime modalità di denuncia verranno applicate anche dal presidente della Consulta dei disabili d’Iglesias: «Ci sono persone che necessitano di poter usufruire del servizio per recarsi nel cagliaritano e svolgere delle terapie nelle strutture ospedaliere. Non si può permettere che accadano delle situazioni del genere. - puntualizza Enzo Atzori - Non può non esserci un’alternativa, occorre soltanto la volontà di trovarla» .

Discriminazione

Per il vice presidente di “Sardegna accessibile” Luigi Bacchis, «si tratta di un caso d’incompetenza di una gravità assoluta, è una discriminazione. La stessa amministrazione comunale dovrebbe prestare maggiore attenzione, essere vigile. Purtroppo come spesso capita la politica è sorda riguardo a certe dinamiche». Andrea Deiana, presidente dell’associazione “Naba” di Carbonia, da anni in prima fila co ntro le b arri ere architettoniche , si dichiara disponibile all’organizzazione di eventuali forme di protesta utili alla sensibilizzazione sul tema : « Siamo pronti a far valere i diritti dei disabili affinché ci si possa spostare in maniera autonoma».