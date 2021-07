Disabili, arriva il pass digitale 

Il Comune di Villacidro, attraverso il comando di Polizia locale, sarà tra i primi in Sardegna ad aderire attivamente alla piattaforma Cude (Contrassegno Unificato Disabili Europeo), che una volta a regime consentirà ai titolari del contrassegno di utilizzarlo su tutto il territorio nazionale. Gli agenti stanno già caricando i dati relativi ai contrassegni "invalidi” dei residenti che oggi sono poco più di 300.

I controlli

I vigili hanno via via aumentato i controlli per fare rispettare i diritti riservati ai titolari dei pass: da gennaio le contestazioni elevate per la sosta irregolare sugli stalli riservati agli invalidi sono state 30 (una ogni settimana, in media), cui corrispondono 60 punti di decurtazione e 2.610 euro di sanzioni amministrative.

E l'attenzione verso questa tipologia di utenza, comunicano dal comando della Polizia locale, va oltre: «Nella generale revisione della segnaletica stradale, le aree di sosta riservate ai disabili, alla fermata e alla sosta dei mezzi pubblici e di soccorso ed emergenza, saranno trattate con priorità. Proprio in questi giorni, sta per essere ultimato il censimento degli stalli già presenti in paese, che saranno incrementati sulla base dell'analisi delle criticità già all'attenzione degli uffici».

Verso il digitale

Con l’entrata in funzione del nuovo sistema digitalizzato, che si basa sulla piattaforma Cude, le informazioni saranno condivise tra gli utenti, i comuni e gli uffici della motorizzazione civile. Una volta che il sistema sarà attivo, gli utenti potranno circolare ovunque, senza la necessità di comunicare di volta in volta ai comuni (spesso con un preavviso di qualche giorno) gli ingressi nelle diverse aree soggette a restrizioni: meno incombenze burocratiche e non più rischi di ritrovarsi multe infondate, da sanare a posteriori, con l’onere di dimostrare la legittimità dei propri comportamenti stradali.

I dati della piattaforma saranno accessibili attraverso web, app, telecamera e consentiranno facilitazioni, oltre ai soggetti con limitata mobilità, anche alle forze dell'ordine che potranno verificare le autorizzazioni legate ai veicoli (ogni titolare di contrassegno potrà collegare due targhe).

I vantaggi saranno anche per le pubbliche amministrazioni: i comuni potranno verificare, in tempo reale, se i veicoli presenti sul territorio siano in possesso dei requisiti per circolare anche nelle aree a traffico limitato o utilizzare gli appositi spazi riservati ai disabili.



