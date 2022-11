«Disabile discriminato a scuola» 

La querelle nasce esattamente un anno fa con la comunicazione del dirigente scolastico al genitore dell’alunno di una scuola Elementare e al difensore, avvocato Maria Giulia Pisanu, che l’Istituzione scolastica aveva potuto prestare l’assistenza fino a che le condizioni fisiche dell’alunno lo consentivano ma che non poteva proseguire se «non a prezzo di mettere in pericolo l’incolumità dell’alunno medesimo e di non osservare la normativa vigente e la salute nei luoghi di lavoro per i dipendenti della scuola». Tradotto: occorre un’assistenza igienico-personale specialistica che il personale Ata (bidelli) non possiede.

Il Tribunale amministrativo, discutendo di un uno scolaro disabile al quale era stata negata l’assistenza, rende giustizia al giusto. Scrive il Tar nell’ordinanza: «Le esigenze di bilancio non possono considerarsi prevalenti rispetto al diritto all’istruzione, all’educazione e all’integrazione scolastica degli studenti con disabilità».

Dopo l’ordinanza del Tar confermata dal Consiglio di Stato, il Consiglio comunale, su indicazione dell’avvocatura interna che non riteneva conveniente proporre azione di riforma per la sentenza per il rischio elevato di prenderla un’altra volta in testa, ha deliberato di pagare 6.169 euro e chiudere così una vicenda che meglio sarebbe stata se non fosse stata neppure avviata.

La storia

La querelle nasce esattamente un anno fa con la comunicazione del dirigente scolastico al genitore dell’alunno di una scuola Elementare e al difensore, avvocato Maria Giulia Pisanu, che l’Istituzione scolastica aveva potuto prestare l’assistenza fino a che le condizioni fisiche dell’alunno lo consentivano ma che non poteva proseguire se «non a prezzo di mettere in pericolo l’incolumità dell’alunno medesimo e di non osservare la normativa vigente e la salute nei luoghi di lavoro per i dipendenti della scuola». Tradotto: occorre un’assistenza igienico-personale specialistica che il personale Ata (bidelli) non possiede.

Il verdetto

Anche se così fosse, sostiene l’avvocato Maria Giulia Pisanu e il Tar conferma, il Comune e la scuola, ciascuna per la propria parte di competenza, hanno l’obbligo di attivare l’assistenza alla persona da parte di personale con la competenza specialistica per il numero di ore necessario allo svolgimento del percorso scolastico. I giudici amministrativi raccomandavano «l’immediata attivazione del servizio di competenza dell’ente locale». Spettava quindi al Comune provvedere impiegando le somme necessarie senza attendere i tempi indicati per l’approvazione dei bilanci, variazioni eccetera eccetera.

Precisava ancora il Tar che all’occorrenza potevano essere utilizzati «gli strumenti consentiti dall’ordinamento per l’individuazione delle risorse necessarie da garantire l’assistenza al ragazzo». Come dire, rivoltate il bilancio, tagliate dove possibile, ma cacciate fuori i soldi perché l’assistenza viaggia su una corsia preferenziale e spetta per legge al Comune assistere gli studenti disabili.

Il particolare

Ma c’è un particolare imbarazzante: in carenza delle ore di assistenza il padre del ragazzo era costretto a stare nei pressi della scuola per far fronte alle eventuali esigenze. Doppiamente senza parole, considerato che la vicenda andava avanti dal 2019 e che solo dopo la conferma del Consiglio di Stato è stato deciso di fornire l’assistenza dovuta. Il Comune oltre le spese legali riconoscerà al genitore 2mila euro per i danni sopportati. Come tutti i debiti fuori bilancio anche questa spesa finirà sotto la lente di ingrandimento della Corte dei conti.

