Dirsi “sì” nell’antica villa 

Sposarsi in un’antica villa presto non sarà solo un sogno per molte giovani coppie. Il Comune di Senorbì sta per avviare i lavori di riqualificazione della Villa Aresu di Sisini per realizzare al suo interno una location per matrimoni da sogno. Nella vita reale permettersi di vivere in una enorme casa con decine di stanze e ampi giardini è un sogno alla portata di pochissime persone, così come non tutti possono permettersi di celebrare le nozze in bellissime dimore dal fascino antico che talvolta vengono affittate per organizzare cerimonie a prezzi da capogiro. L’amministrazione comunale di Senorbì vuole offrire a tutti la possibilità di sposarsi in uno scenario fiabesco mettendo a disposizione, gratis o al massimo pagando un prezzo simbolico, l’antica casa padronale della frazione Sisini.

Il precedente

L’idea di trasformare quella che sino a qualche anno fa era un enorme edificio abbandonato (nel recente passato capitava spesso di trovare le pecore al pascolo nel cortile sommerso da erbacee) in una suggestiva location per i matrimoni è nata un po’ per caso. «Alcune settimane fa abbiamo ricevuto la richiesta da parte di una giovane coppia che desiderava sposarsi nella parte esterna della Villa Aresu, anche per ovviare alle tante limitazioni anti-Covid – racconta il sindaco Alessandro Pireddu –; la cerimonia è stata splendida, tanto da convincerci dell’opportunità di mettere sempre a disposizione la casa padronale per eventi di questo tipo». La Giunta comunale ha approvato il nuovo regolamento sulle nozze e le unioni civili tra persone dello stesso sesso che riconosce la possibilità di contrarre matrimoni con validità giuridica nell’antica abitazione della famiglia Aresu, considerata un monumento dal valore storico e architettonico forse unico nell’Isola.

I lavori

Per un matrimonio da sogno però nulla deve essere lasciato al caso, neanche il minimo dettaglio. Il Comune ha approvato il progetto per la riqualificazione di alcuni ambienti della villa e per la sistemazione del tetto. Sono stati stanziati quasi 6000 euro. «Lo scopo degli interventi è preservare un patrimonio culturale di primaria importanza come la dimora del centro storico di Sisini che in seguito potrebbe essere inserita in un percorso turistico per essere valorizzata al massimo delle sue potenzialità», spiega la consigliera comunale Sonia Mascia.

RIPRODUZIONE RISERVATA