Diritti Lgbt, scontro in Consiglio 

Fuga per non affrontare l’argomento? Macché, semplicemente il Consiglio aveva già espletato i suoi compiti. Il sindaco Paolo Truzzu e la sua Giunta abbandonano l’aula al momento della discussione per la sottoscrizione della “Carta etica contro le discriminazioni sessuali” e a Palazzo Bacaredda scoppia la polemica.

Niente numero legale

«Stanchezza o avversione per il tema in trattazione? Lo scopriremo nella prossima seduta del Consiglio Comunale», afferma Marzia Cilloccu consigliera di Progetto Comune per Cagliari, vicepresidente della commissione attività produttive e turismo e prima firmataria del documento. «La mozione, che tutela i diritti delle persone Lgbt+, firmata da tutta la minoranza e presentata all’ufficio di presidenza già dal 1 settembre 2020 ma andata sempre in coda nei mesi scorsi in sede di capigruppo, è stata presentata comunque in aula e non votata perché la maggioranza ha fatto cadere il numero legale. Sarà quindi il primo punto all’ordine del giorno e messa in votazione senza discussione, come prevede il regolamento, nel prossimo Consiglio di martedì 15 giugno». Marzia Cilloccu affonda la critica: «Prendiamo atto che la destra è scappata davanti ai diritti, auspichiamo che non si ripeta alla prossima occasione».

Nessuna fuga

«Abbandono dell’Aula, ma quando mai. Erano già le 20,30 e semplicemente il Consiglio comunale aveva già prodotto i passaggi più importanti». Roberto Mura, capogruppo del Psd'Az in Consiglio, non vuole sentire parlare di fuga e replica alle accuse. «Si tratta di una mozione puramente pretestuosa: lo statuto del Comune di Cagliari all'articolo 1 condanna tutte le discriminazioni, compresa quella per l'orientamento sessuale. Da un ex assessore mi aspetto proposte per la città e non documenti scritti male che perseguono il solo interesse di alimentare un conflitto e rappresentano un attacco al rispetto dei diritti della persona, che non dipendono dai suoi orientamenti». Mura annuncia la sua posizione: «Voterò contro, il sindaco Truzzu non è un pericoloso omofobo».

La Carta

Massimo Arcangeli, professore di Linguistica all’Università di Cagliari, è l’ideatore della “Carta etica contro le discriminazioni sessuali”. «Il documento è stato approvato in molti Comuni d’Italia, qui in Sardegna a Pula e Quartu. Tempo fa ebbi un incontro anche con Truzzu per la firma della Carta. Il sindaco – aggiunge il docente universitario – si dimostrò garbato e cordiale ma mi disse che quel momento non era politicamente opportuno per l’approvazione della Carta». Arcangeli non nasconde la delusione. «Mi aspettavo un passo avanti del primo cittadino e sono rimasto sorpreso da questa decisione: non c’è alcun impegno formale ma solo simbolico. Parliamo di diritti che vanno affrontati da tutti, senza distinzione di colore politico».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Incontrai il sindaco Paolo Truzzu che si dimostrò garbato e cordiale ma mi disse che in quel momento non era opportuno approvare la Carta etica. Mi aspettavo un passo avanti da parte del primo cittadino e sono rimasto sorpreso da questa decisione. Approvarla non comporta alcun impegno formale ma solo simbolico. Parliamo di diritti che vanno affrontati senza distinzione di colore politico.